تنفيذ 7 قوافل طبية مجانية والكشف على 10 آلاف مواطن بالمنوفية



أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية بنطاق المحافظة لتقديم الخدمات الصحية المتميزة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

حيث تم تنفيذ عدد (7) قوافل علاجية مجانية بعدد من مراكز ومدن المحافظة وتضم " السادات ، منوف ، تلا ، الشهداء ، أشمون" خلال شهر ديسمبر 2023 الماضي .



وأضاف محافظ المنوفية أنه تم توقيع الكشف الطبي المجانى على (10336) مواطن من أهالى المحافظة بقري السلام، زاوية رزين، بهناى، بشتامى، كفر داود، كفر ربيع، ساقية المنقدى ، وذلك من خلال فرق طبية متخصصة لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالى انطلاقا من المسئولية المجتمعية التي تهدف إلى تطوير المجتمع.

وأكد على أننا مستمرون فى تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية بمختلف أرجاء المحافظة بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والتى من شأنها تخفيف العبء عن كاهل الأسر وضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وأوضحت الدكتورة رشا خضر مدير مديرية الصحة بالمحافظة أن القوافل ضمت (11) عيادة تخصصية" (2) عيادة باطنة ، (2) عيادة أطفال ، جراحة ، جلدية ، نساء وتوليد ، تنظيم اسرة ، أنف وأذن وحنجرة ، أسنان ، رمد " فضلا عن معمل للتحاليل الطبية وجهاز للأشعة وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضي ، مشيرة إلى أنه تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد( 1634 ) حالة وتقديم خدمات الأشعة لعدد (188) حالة و متابعة (734) حالة من مرضي الضغط والسكر وصرف العلاج اللازم لهم، فضلا عن تحويل (109) حالة لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية وتنفيذ (70 ) ندوة تثقيفية على هامش القوافل الطبية لتقديم التوعية الصحية لأهالينا.



وقد أشاد محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية والتي تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعاناتهم، مؤكداً دعمه الكامل للمنظومة الصحية بكافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين كون الإنسان المصرى أحد أهداف محاور الجمهورية الجديدة .