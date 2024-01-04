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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

على قلب رجل واحد| وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس والكنائس المصرية بعيد الميلاد

صدى البلد

قام وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ووفد كبير من قيادات وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، بزيارة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وسائر قيادات الكنائس المصرية بالعام الميلادي الجديد.

وأكد وزير الأوقاف أن “فهم صحيح الدين ضرورة لتحقيق العيش المشترك، وأن التسامح الديني منهج حياتنا، وأن العمل المشترك لصالح الوطن أحد أهم أهدافنا، وأن مصر تعد أنموذجًا فريدًا في الوحدة الوطنية، وترسيخ أسس العيش المشترك، والإيمان بالمواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات، فمصر لنا جميعًا وبنا جميعًا، ونسعى من خلال هذا النموذج لترسيخ السلام العالمي”.


وقال جمعة إن “المصريين نسيج واحد، وعلى قلب رجل واحد، وإن الوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعًا حقوقًا وواجبات، دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة، ووحدة المصريين أحد أهم أسرار قوتهم، وهو ما رسخته الجمهورية الجديدة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي”.

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