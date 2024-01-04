جولة ميدانية لسكرتير عام مساعد بني سويف لتفقد الكنائس قبل عيد الميلاد

واصل اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، جوالاته التفقدية لمتابعة تنفيذ خطة الاستعدادات الخاصة باحتفالات عيد الميلاد المجيد للإخوة المسيحيين "يناير 2024" على مستوي مدن ومراكز المحافظة والمتضمنة تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس والطرق المؤدية إليها، بجانب رفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية،والتنسيق المتكامل فيما بينها لتوفير كافة الخدمات بالشكل المطلوب.

تفقد السكرتير العام المساعد، عدداً من الكنائس والأديرة بمركزي ناصر وبني سويف، ورافقه خلالها كل من علي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، وهاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وعدد من مسؤولى الوحدات المحلية المعنيين.

واطمأن السكريتر العام المساعد، على استعدادات الكنائس والأديرة لاستقبال مراسم العيد يومي السبت والأحد الاسبوع المقبل، مشيراً إلى توجيهات المحافظ د. محمد هاني غنيم بتكثيف أعمال النظافة بالمناطق المحيطة بالكنائس والحدائق العامة والميادين الرئيسية، ورفع الإشغالات التى تعوق الحركة، والتأكيد على التواصل بين غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات والمرافق ومركز السيطرة بالديوان العام ، للتعامل مع أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين ، فضلا عن تكليف مسؤولى الصحة والكهرباء بمراجعة خطة الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة ومراجعة النوبتجيات خلال فترة الاحتفالات.