عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند شرب الماء على الريق؟

شرب الماء
شرب الماء

يعد الماء من العناصر المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنه،لإحتوائه على العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، إذ يفقد الجسم، الماء بشكل يومي من خلال التنفس، والتعرّق، والتبول، وحركة الأمعاء، لهذا فإنه يجب شرب الماء خلال اليوم ،ولأنه مصدرا مهما لتناول عناصر غذائية أساسية لصحة الإنسان،وفقالموقع هيلثي لاين نتعرف على فوائد تناول الماء على الريق.


شرب الماء على الريق:


تناول الماء على الريق يساهم في تحسين وظائف الجهاز المناعي، وبالتالي الوقاية من مختلف الأمراض التي يمكن أن تصيب الجسم.

txt

منتشر في المدارس.. معلومات عن مرض يهدد أطفالنا

txt

بعد إعلان ظهور حالات بمصر.. علامات تدل على الإصابة بمتحور كورونا الجديد JN1

txt

طبيبة تحذر: الإنفلونزا قد تؤدي إلى الوفاة في هذه الحالات

txt

طبيب ينصح بقاعدة رقم 15 السحرية للتعامل مع الهبوط المفاجئ للسكر

txt

طبيب يقدم 23 قاعدة يجب اتباعها للتعامل مع السكر في 2024


شرب الماء على الريق يساعد في أخذ الجسم حاجته من الرطوبة، وبالتالي تعزز الصحه العقلية والذاكرة وغيرها.

يعد الماء من أفضل العلاجات التي تخفض احتمالية الإصابة بحصى الكلى، حيث أن الماء يخفف الحمض في الجسم وبالتالي يمنع تكون الحصى.

يساعد شرب الماء على الريق في تحسن الشعر، زيادة قوته وانخفاض التلف والتقصف الذي يظهر فيه، كما أنه يستعيد حيويته ولمعانه بصورة.

شرب الماء على معدة فارغة يحد من الجفاف في الجسم وسيمنع الصداع أو الصداع النصفي.

شرب الماء على الريق يؤدي إلى الشعور بالشبع، مما يساهم في التقليل من السعرات الحرارية لذلك يساهم في  تحسين عملية فقدان الوزن.

يساعد شرب الماء على معدة فارغة في الحفاظ على الأعضاء الداخلية للجسم.

يساهم في عملية هضم الطعام، ويحافظ على رطوبة الفم، والأنف، والعيون، ويقلل من خطر الجفاف.

يساعد شرب الماء على المحافظة على نظافة الفم، إضافة إلى الحدّ من تسوّس الاسنان عند شُربه بدلاً من المشروبات المُحلّاة.

يساعد الجسم على التخلص من السموم، والمواد الضارة به، عند شرب الماء على معدة خاوية،  

يؤدي نقص السوائل في الجسم إلى ظهور التجاعيد بشكل مبكر  ،يحتوي شرب الماء على الريق على تحفيز الدورة الدموية بصورة كبيرة ويجعل البشرة أكثر نضارة وحيوية.

شرب الماء الماء التبول اللياقة البدنية شرب الماء على الريق الجسم الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادتي ادخار جديدة بأعلى عائد.. تفاصيل

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

تطوّر عاجل في أزمة الشيبي والشحات.. وتحرك مفاجئ من الأهلي

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

فيه تعويم ولا لا؟!| صندوق النقد الدولي يزف بشرى سارة للشعب المصري.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

وصفه صحية ومفيدة.. طريقة عمل بان كيك بالتمر

احذروا| نوع بكتيريا يسبب أضرارا خطيرة.. الطعام والشراب الملوث أهم الأسباب

انتبه.. علامات تحذيرية تشير إلى الإصابة بسرطان الكبد

منتشر في المدارس.. معلومات عن مرض يهدد أطفالنا

طبيب ينصح بقاعدة رقم 15 السحرية للتعامل مع الهبوط المفاجئ للسكر

مش بس الرجال.. علامات وأسباب زيادة هرمون الذكورة عند النساء ..انتبهوا

حلوى فرنسية مميزة.. طريقة عمل فوندان بالشيكولاتة

الخوخ والبامية أهمها|أطعمة لها مفعول السحر في تعزيز هرمون الحمل والإنجاب "الاستروجين" لدى النساء

ترشيحاتنا

«حلّوا عني».. فيديوهات كوميدية لتوريط أصالة في فيلم ابنها «فيديوجراف»

وزير الداخلية بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس: الكنيسة تعلي قيم التسامح والإخاء

خالد الجندي: يجوز للمسلمين التهنئة فيما بينهم بالعام الميلادي الجديد

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسئوليته عن تفجيرات كرمان الإيرانية

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد شقيقتها.. سارة سلامة بإطلالات مثيرة للجدل| شاهد

تحذير .. تناول هذا الدواء لعلاج الجديري المائي يسبب مرضا خطيرا

مش بس الصغيّرين الكبار كمان | مضاعفات غير مأمونة لـ الجديري المائي

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب

فيديو

أتعرض لمؤامرة .. فنانة عربية شهيرة تدان بالحبس لمدة عام/ فيديوجراف

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب

العودة للسفاح .. نضال الأحمدية تحذر شيرين عبد الوهاب بعد انتشار خبر ارتباطها

بعد أيام من فقدانه.. شاهد رد فعل الفيلة الأم عند لقاء طفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ