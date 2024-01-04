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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكثيف حملات الرش للقضاء على البعوض والحشرات الناقلة للأمراض في رأس غارب

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

قام اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب في خطوة حاسمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على البيئة الصحية في المدينة، بتكليف الإدارة الصحية بتكثيف ومواصلة حملات الرش الضبابي. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود متواصلة للقضاء على البعوض والحشرات الناقلة للأمراض.

 

وتم تنفيذ حملات الرش بشوارع منطقة الإيمان وتقسيم الشركة العامة، حيث تم التركيز على المناطق التي قد تشهد انتشارًا محتملاً للحشرات الضارة. 

وأكد رئيس المدينة أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والوقاية من انتشار الأمراض الناجمة عن هذه الحشرات.

 

وفي تصريحاته، أشاد اللواء نديم بدور الإدارة الصحية في تنفيذ هذه الحملات بكفاءة عالية، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الجهود لضمان فاعلية الحملات وتحقيق النتائج المرجوة في أسرع وقت ممكن.

 

يأتي هذا الإجراء في سياق الاهتمام المستمر بالصحة العامة وسلامة المواطنين، وتعكس التدابير الوقائية التي يتخذها رئيس المدينة الالتزام بتحقيق بيئة صحية نظيفة وآمنة للمجتمع المحلي.

رأس غارب رئيس مدينة رأس غارب الحشرات الناقلة للأمراض الصحة العامة للمواطنين الشركة العامة مدينة رأس غارب

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