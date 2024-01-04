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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

جمال شعبان يكشف الوصايا العشر للتخلص من الكرش نهائيا

صدى البلد

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس المعهد القومي للقلب سابقا، “الوصايا العشر النافعات للتخلص من الكرش والدهنيات”.

 وقال شعبان في منشوره: "الاعتماد على  البروتينات مثل البيض، ولا سيما في الفطور.

قلل من العصائر المحلاة بالسكر الطازجة أو المعلبة.

اشرب 2 لتر من الماء يوميا، خاصة قبل الأكل بنصف ساعة.

تناول الشاي والقهوة في حدود من 3 إلى 5 فناجين بدون إضافة سكر.

تجنب الوجبات السريعة مثل البرجر والبيتزا.

قلل من تناول الشيكولاتة بين الوجبات.

أكثر من تناول الخضراوات والفواكه والحبوب الطازجة.

امضغ الطعام جيداً وتناول طعامك ببطء.

مارس الرياضة يوميا بانتظام، خاصة المشي السريع (الهرولة).

النوم بقدر كاف مريح ليس أكثر من 9 ساعات ولا أقل من 5 ساعات.

 

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