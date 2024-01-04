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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من قطر بشأن خطة الحكومة الإسرائيلية لـ تهجير أهالي غزة

قطر
قطر

أدانت قطر، اليوم الخميس، التصريحات التي أدلي بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير بشأن تهجير أهالي قطاع غزة وبناء المستوطنات به.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس: "تدين دولة قطر بأشد العبارات تصريحات وزيري المالية والأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير سكان غزة قسرا، وإعادة احتلال وبناء المستوطنات، وتعدها امتدادا لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق العب الفلسطيني الشقيق، وأزدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعية المسموعة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لاسيما حل الدولتين".

كما أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عن تنديد المملكة ورفضها القاطع للتصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اللذين دعيا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها :" تؤكد المملكة أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عبر تصريحاتها وأفعالها، في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني".

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