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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يهنئ ياسر إبراهيم بالانضمام إلى المنتخب الوطني

صدى البلد

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تهنئة كولر لياسر ابراهيم بعد الانضمام إلي المنتخب الوطني.

وكتب احمد حسن :كولر يهنئ ياسر إبراهيم بالانضمام إلي المنتخب الوطني.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استدعاء ياسر إبراهيم لصفوف المنتخب للانضمام للقائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق ١٣ يناير الجاري ، بعد إصابة أسامة جلال..

 

وخضع أسامة جلال مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم لأشعة أثبتت إصابته في الركبة وصعوبة لحاقه ببطولة أمم أفريقيا التي تنطلق 13 يناير الجاري، وتقرر استدعاء ياسر إبراهيم لمعسكر المنتخب المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة .

 

وفي وقت سابق اليوم قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استدعاء مهند لاشين لصفوف المنتخب للإنضمام للقائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري ، بعد إصابة أحمد نبيل كوكا.

 

 

وخضع أحمد نبيل كوكا، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، لفحوصات طبية وأشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم، وبالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

 

 

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول بالعاصمة الإدارية داخل استاد مصر بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري.

 

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة الفريق المختارة لمعسكر ينايراستعدادا لبطولة كأس الامم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار و اللاعبون هم :

 

كولر منتخب الوطني اللاعب ياسر إبراهيم

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