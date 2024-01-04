كولر يوافق على رحيل نجم وسط الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية

قالت تقارير صحفية إن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، وافق على بيع نجم وسط الفريق إليو ديانج إذا كانت هناك عروض جيدة تحقق للنادي وللاعب الاستفادة المادية.

وأثيرت عروض عن رحيل أليو ديانج، لاعب الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، مع وجود اهتمام من أندية في الخليج وبعض الأندية الأوروبية.

وأشارت التقارير إلى أن النادي الأهلي يرحب ببيع اللاعب، كما تم تحديد سعر اللاعب المالي مقابل مبلغ يتراوح بين 4 و5 ملايين دولار.

وتلقى المالي أليو ديانج نجم خط وسط الأهلي عرضا جديدا للرحيل خلال يناير المقبل.

وكشفت صحيفة (ajansspor) التركية عن اهتمام رسمي من جانب طرابزون سبور بضم اللاعب المالي.

وأشارت إلى أن طرابزون قدم عرضا تبلغ قيمته 5 ملايين يورو من أجل الفوز بخدمات ديانج الذي يمتد عقده مع الأهلي حتى 2026.

وتلقى ديانج مؤخرا عرضا للرحيل إلى قطر القطري في يناير المقبل.