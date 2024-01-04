عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب فيلم أصحاب ولا أعز.. يوتيوبر يسب منى زكي والمحكمة تصدر قرارها

منى زكى
منى زكى

أودعت الدائرة الثانية جنح بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار أحمد خالد الشاب حيثيات حكمها الصادر بحبس "أحمد وجيه إبراهيم" والمتهم بسب وقذف الفنانة "منى زكي" على خلفية فيلم "أصحاب ولا أعز" شهر وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه. 

 وجاء فى حيثيات المحكمة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونًا، حيث أن النيابة العامة قدمت للمحاكمة الجنائية المتهم أحمد وجيه إبراهيم عبد الله؛ لأنه قذف المجني عليها مني علي محمد زكي - بأن أذاع مقطعا مرئيا عبر قناته المسماة (أحمد وجية)، بموقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، والمتاح مطالعته للعامة مسندا إليها من خلاله - أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها، 

وقد تضمنت عبارات شكلت طعنا في عرضها، والمبينة تفصيلا بالتحقيقات. 

 كما اتهمته النيابة بسب علانية المجني عليها السابق ذكرها، بأن وجه إليها عبر المقطع المرئي محل الاتهام السابق عبارات تضمنت خدشًا لشرفها، وطعنا في عرضها على النحو المبين بالتحقيقات، وتعمد مضايقة المجني عليها والمنتسبة لنقابة المهن التمثيلية، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات؛ بأن أتي الأفعال المبينة بالوصفين السابقين على النحو المبين تفصيلا بالأوراق. 

 قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية وتداولت الدعوي بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وحضرت المجني عليها بوكيل عنها محام وادعي مدنيا بملبغ أربعين الف جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت وطلب اجل للاعلان وسداد الرسم، ومثل المتهم بوكيل عنه محام وادعي مدنية مقابل بملبغ خمسين الف جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت وطلب اجل للاعلان وسداد الرسم والمحكمة امهلتهما الأجل المناسب وبجلسة ۲۰۲۳/۱۰/١٢ حضر وكيل المجني عليها وقدم اعلان بالدعوي المدنية مستوفي أوضاعه الشكلية وطلب القضاء له بالتعويض، وحضر المتهم بوكيل عنه محام وقدم اعلان بالدعوي المدنية المقابلة مستوفي أوضاعه الشكلية وطلب البراءة لانتفاء الركن المعنوي للجرائم المؤثمة بقيد ووصف النيابة العامة وخلو الأوراق من عبارات السب والقذف وتقع بالنقد المباح وخلو الأوراق من دليل وبطلان تقرير الفحص الفني وقدم مذكرة بدفاعه وعدد ثلاث حوافظ مستندات طالعتها المحكمة، وقررت المحكمة حجز الدعوى الحكم فيها. 

 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بوكيل بمعاقبة المتهم أحمد وجيه إبراهيم بالحبس شهر وكفالة خمسة آلاف جنية لايقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا وتغريمه مبلغ عشرين الف جنيها، والزمه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني/ مني علي محمد زكي مبلغ عشرة آلاف جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت ومصروفات الدعويين الجنائية والمدنية ثانيا: رفض الدعوي المدنية المقابلة المقامة من المتهم.

أصحاب ولا أعز التواصل الاجتماعي التعويض المدني الدعوى المدنية الفنانة منى زكي المجني عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

تطوّر عاجل في أزمة الشيبي والشحات.. وتحرك مفاجئ من الأهلي

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

عاجل| زيادة تصل إلى 15% في زيوت الطعام.. والتطبيق بداية من يناير| قائمة الأسعار

ترشيحاتنا

سب وقذف .. تفاصيل جديدة في خلافات الفنانة آيتن عامر وطليقها

الصومال يطلب اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب لبحث الانتهاك الإثيوبي لسيادته

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر

احرص عليها.. آداب يوم الجمعة باختصار الاغتسال ودهن الشعر والتطيب

تدخل سافر وإشعال للتوتر .. تحركات عربية للتصدي لانتهاكات إثيوبيا بحق الصومال

بسبب فيلم أصحاب ولا أعز.. يوتيوبر يسب منى زكي والمحكمة تصدر قرارها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بس الصغيّرين الكبار كمان | مضاعفات غير مأمونة لـ الجديري المائي

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب

احترس.. فعل هذه العادة اليومية 3 دقائق يهددك بأمراض كثيرة|أبرزها تلف المعدة

هتخس بسرعة.. جمال شعبان يكشف 10 وصايا سحرية للتخلص من الكرش

فيديو

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب

العودة للسفاح .. نضال الأحمدية تحذر شيرين عبد الوهاب بعد انتشار خبر ارتباطها

بعد أيام من فقدانه.. شاهد رد فعل الفيلة الأم عند لقاء طفلها

صبحي ومجلس الأولمبية ورؤساء الاتحادات لمتابعة استعدادات المنتخبات الوطنية.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ