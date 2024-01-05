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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تصميم فاخر وإمكانات جبارة.. فيفو تتحدي الجميع بسلسلة Vivo X100

Vivo X100
Vivo X100

أطلقت شركة فيفو Vivo، أحدث هواتفها الذكية الرائدة ضمن سلسلة Vivo X100، في الهند، تتكون التشكيلة من طرازاين هما: Vivo X100 وVivo X100 Pro يشتركان في معظم ميزاتهما، ولكن مع بعض الاختلافات من حيث الكاميرا والبطارية والشحن.

مواصفات سلسلة فيفو Vivo X100


تم تصميم سلسلة Vivo X00، بشاشة منحنية من نوع LTPO OLED يبلغ قياسها 6.78 بوصة، توفر هذه اللوحة ذات 10 بت، دقة تبلغ 2800 × 1260 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، ونطام تعتيم PWM يبلغ تردده 2160 هرتز، ومستوى سطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع.

 

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يتم تشغيل ثنائي فيفو بواسطة معالج ميدياتك الرائد Dimensity 9300، والمطور بمعمارية تصنيع 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5x بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وتخزين داخلي من UFS 4.0 بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

Vivo X00

ومن ناحية البرمجيات، تأتي الهواتف مع واجهة فيفو الأحدث Funtouch OS 14 المبنية على نظام التشغيل Android 14، الأجهزة حاصلة على تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء، كما أنها تتميز بمكبرات صوت استريو مزدوجة ومستشعر بصري لبصمات الأصابع مدمج بالشاشة.

يتميز كلا الطرازين بإعداد كاميرا ثلاثية تم ضبطها بواسطة Zeiss ولكن المستشعرات الأساسية ومستشعرات التكبير مختلفة في الاثنين، يضم طراز Vivo X00 شريحة V2 أقدم للتصوير مقارنةً بشريحة V3 الأحدث داخل إصدار Vivo X00 Pro.

زودت فيفو إصدار Vivo X00 Pro، بمستشعر رئيسي من نوع Sony IMX989 مقاس 1 بوصة بدقة 50 ميجابكسل، يدعم تقنية التثبيت البصري للصورة OIS، ومستشعر تقريب بدقة 50 ميجابكسل 4.3x مع OIS، ومن ناحية أخرى، يأتي إصدار Vivo X00 مزودا بمستشعر أساسي Sony IMX920 بدقة 50 ميجابكسل يدعم تقنية التثبيت البصري للصورة OIS، وكاميرا مقربة بدقة 64 ميجابكسل تدعم تقنية التثبيت البصري للصورة OIS.

يحتوي كلا الهاتفيم على كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، كما أنها تأتي مع طلاء عدسة Zeiss T، وبالإضافة إلى ذلك، فإن يتميز الإصدار Vivo X00 Pro بوجود منفذ شحن أحدث من نوع USB 3.2 Gen 1.

Vivo X00 Pro

وأخيرا، يستمد جهاز Vivo X00 طاقته من بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السلكي بقوة 120 وات، حيث أن جهاز Vivo X00 Pro مدعوم ببطارية أكبر تبلغ سعتها 5400 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السلكي بقدرة 100 وات، بالإضافة إلى شحن لاسلكي بقدرة 50 وات.

أسعار سلسلة فيفو Vivo X100

 

تتوفر سلسلة فيفو Vivo X100، للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من:

  • طراز بسعة 12 + 256 جيجابايت، من هاتف Vivo X100 يتوفر بسعر 770 دولار (أي ما يعادل 23.713 جنيها مصريا).
  • الإصدار بسعة 16 + 512 جيجابايت من هاتف Vivo X00 Pro، يتوفر بسعر 1.080 دولار (أي ما يعادل 33.5603 جنيه مصري).
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