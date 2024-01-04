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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تفاصيل حفل جوائز ساويرس الثقافية بالجامعة الأمريكية

جائزة ساويرس الثقافية
جائزة ساويرس الثقافية

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، عن برنامج حفل جائزة ساويرس الثقافية في دورتها التاسعة عشرة، والذي يقام في قاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي، يوم الاثنين الموافق 8 يناير 2024، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، وعدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين، وأعضاء لجان التحكيم الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الحفل. 

تبدأ مراسم الحفل مع ضيف الشرف الفنان الكبير حسين فهمي، وتقوم الإعلامية المتميزة جاسمين طه، بتقديم فقرات الحفل حيث سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين من شباب وكبار الأدباء والكتاب في مختلف مجالات الجائزة والتي تضم: الرواية، والمجموعة القصصية، والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي والسرديات الأدبية وأدب الطفل، وذلك بمشاركة عدد كبير من الفنانين والمبدعين المصريين.  

كما يتشرف الحفل بالحضور الخاص للجمعية المصرية الفلهارمونية، والتي ستقدم مقطوعات موسيقية مختارة لبيتهوفين وشوستاكوفيتش، وذلك بمساهمة كريمة من المايسترو الكبير أحمد الصعيدي. ويتضمن برنامج الحفل أيضا فقرة فنية لفرقة هواة خريجي الجامعة الأمريكية في مصر لفنون الفلكلور، بالإضافة إلى العديد من الفقرات الأخرى التي سيتضمنها الحفل.

المسابقة تلقت خلال هذه الدورة 1202 استمارة تقديم في مختلف فروع الجائزة، وقد تم تقييم الأعمال المقدمة بواسطة 7 لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من الأدباء والكتاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر، كما تم أيضا رفع قيمة الجوائز هذا العام في كل فروع الجائزة، وإضافة جائزة (المركز الثاني) لأفضل كتاب للأطفال تحت 12 سنة.

 

جائزة ساويرس الثقافية حسين فهمي جاسمين طه ساويرس حفل جائزة ساويرس الثقافية

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