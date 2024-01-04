الخارجية الإسرائيلية تعلن عودة سفيرة تل أبيب إلى إسبانيا

قرر وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إعادة سفيرة إسرائيل لدى إسبانيا، روديكا راديان جوردون، إلى مدريد الأسبوع المقبل.

واستدعيت السفيرة الإسرائيلية من مدريد بقرار من وزير الخارجية الإسرائيلي السابق إيلي كوهين، في نوفمبر الماضي، بعد أن صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بأن لديه “شكوك جدية” في أن حرب إسرائيل مع حماس تتوافق مع القانون الإنساني الدولي.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه "في ضوء التغيير الإيجابي في الرسائل الواردة من الحكومة الإسبانية وأهمية العلاقات الإسرائيلية الإسبانية، تقرر أن تعود السفيرة إلى مدريد وستواصل أنشطتها لتعزيز دعم حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقالت الصحيفة العبرية إن بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية، لم يشرح بالتفصيل “التغييرات الإيجابية” التي شهدتها في رسائل مدريد.