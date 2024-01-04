بتوب قصير وبنطلون ضيق.. إلهام شاهين تكشف سر رشاقتها بإطلالة مثيرة



ظهرت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة جديدة وذلك لاحتفالها بعيد ميلادها ال ٦٣.

ونشرت عدة صور لها عبر حسابها على إنستجرام بعد احتفالها بيوم ميلادها بإطلالة أنيقة أثارت الجدل وذلك لأنها أبرزت فيها قوامها الممشوق.

وكشفت الفنانة إلهام شاهين سر رشاقتها خلال الفترة الماضية.

خلال الساعات القليلة الماضية وعلقت على رشاقتها قائلة: "يسألوني عن سر جمالى و رشاقتى.. الحقيقى السر عند صديقتي الغالية جدا جدا الدكتورة جيهان التي تهتم بي وتنصحني دائما وتعطيني روشتة الجمال وتجعلني أكثر بهجة و تفاؤل، شكرا لأجمل دكتورة و صديقة".