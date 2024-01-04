عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بتوب قصير وبنطلون ضيق.. إلهام شاهين تكشف سر رشاقتها بإطلالة مثيرة

صدى البلد


ظهرت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة جديدة وذلك لاحتفالها بعيد ميلادها ال ٦٣. 

ونشرت عدة صور لها عبر حسابها على إنستجرام بعد احتفالها بيوم ميلادها بإطلالة أنيقة أثارت الجدل وذلك لأنها أبرزت فيها قوامها الممشوق.

 

وكشفت الفنانة إلهام شاهين سر رشاقتها خلال الفترة الماضية.

 خلال الساعات القليلة الماضية وعلقت على رشاقتها قائلة: "يسألوني عن سر جمالى و رشاقتى.. الحقيقى السر عند صديقتي الغالية جدا جدا الدكتورة جيهان التي تهتم بي وتنصحني دائما وتعطيني روشتة الجمال وتجعلني أكثر بهجة و تفاؤل، شكرا لأجمل دكتورة و صديقة".

 

 

إلهام شاهين الفنانة إلهام شاهين سر رشاقتها فنانة إلهام شاهين توب قصير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

فيه تعويم ولا لا؟!| صندوق النقد الدولي يزف بشرى سارة للشعب المصري.. تفاصيل

بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادتي ادخار جديدة بأعلى عائد.. تفاصيل

حسم الأمر.. شوبير: بيراميدز يخطف لاعب الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

الأهلي يوجه رسالة تحذيرية لإمام عاشور

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

ترشيحاتنا

خبير بالنقل البحري: أسعار السلع في أوروبا ارتفعت بنسبة 100% بسبب الحوثيين

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

إلغاء الاتفاقيات.. مطالب عراقية بطرد السفير الأمريكي

المنتخبات الوطنية تستعد لأولمبياد باريس 2024.. فيديو وصور

أبريل اللي جاي .. مصطفى بكري يعلن خبرا سارا على الهواء

مفاجأة تنتظر أسعار الذهب خلال 2024| ماذا يحدث في مارس المقبل؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتوب قصير وبنطلون ضيق.. إلهام شاهين تكشف سر رشاقتها بإطلالة مثيرة

بربع كيلو سميد.. طريقة عمل المدلعة بأقل التكاليف

بعد ظهوره في المدارس.. حيل منزلية لعلاج الجديري المائي

مستحيل اللي انتي لابساه .. شمس الكويتية تشعل مواقع التواصل بصور جريئة

فيديو

عائد شهرى 22.5٪.. طرح شهادات الـ 25٪.. تفاصيل

قفزوا من البلكونة.. تفاصيل مؤلمة في حادث سوهاج

ادخر أموالك الآن.. أعلى شهادات استثمار في 2024| تفاصيل

«حلّوا عني».. فيديوهات كوميدية لتوريط أصالة في فيلم ابنها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ