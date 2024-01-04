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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد السقا ملاكم .. طرح البرومو الأول لمسلسل جولة أخيرة| فيديو

جولة أخيرة
جولة أخيرة

طرحت شركة الصباح إخوان، التيزر الرسمى الاول لمسلسل جولة أخيرة عبر صفحاتها الرسمية على السوشيال ميديا.

وسيطرت أجواء الاكشن و الاثارة بظهور احمد السقا كملاكم فى رياضة الـ MMA.

مسلسل "جولة أخيرة" من تأليف محمد ندا ويشارك في السيناريو محمد الشخيبى، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كل من: أشرف عبد الباقى، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، الطفلة ملك، حنان سليمان، صفاء الطوخى، وضيفة الشرف حنان مطاوع.


وتدور احداث المسلسل حول  شخصية يحيى، وهو طبيب في منتصف العمر يعيش حياة مزدوجة بهوية سرية كملاكم حقيقي، ولكن يكتشف يحيى إصابته بمرض الزهايمر قبل مشاركته في بطولة MMA ، إلا أنه يواصل السعي لتحقيق حلمه والفوز بالبطولة وتكوين ذكريات جميلة مع ابنته، ويتكون المسلسل من  9 حلقات ومن المفترض عرضه يوم 25 يناير الحالي على Amazon prime video.

يشار إلى أن أحمد السقا يخوض دراما رمضان المقبل 2024 بمسلسل "العتاولة" من إنتاج الصباح إخوان ويشارك معه في البطولة الفنان طارق لطفى ،باسم سمرة، زينة، مى كساب،  وعدد كبير من النجوم، إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف هشام هلال.

مسلسل جولة أخيرة احمد السقا اشرف عبد الباقي أسماء أبو اليزيد

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