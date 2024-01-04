رئيس شركة العاصمة الإدارية: مؤتمر التميز الريادي فرصة جديدة للمستثمرين

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أهمية المؤتمر الدولى للتميز الريادي وقادة المجتمع العربى، مشيرا إلى أن عقد 9 دورات لهذا المؤتمر يؤكد أنه مؤتمر ناجح وأن هناك حيادية كبيرة في اختيار المرشحين والكل ينتظره.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، في تصريحات مع الإعلامية الدكتورة منى العمدة، مقدمة برنامج "هنا العاصمة الجديدة"، المذاع على قناة النهار، أن ما يتحقق في المؤتمر الدولى للتميز الريادي وقادة المجتمع العربى نجاح كبير نتشرف بأننا نحضر فيه، ويمثل فرصة جديدة للمستثمرين.

وأوضح المهندس خالد عباس، أن حضور مطورين عقاريين مصريين في هذا المؤتمر يمثل فرصة جيدة للغاية للقاء المستثمرين الإماراتيين لتبدل الآراء والخبرات وعرض الفرص الماحة في السوق المصرى، وهو ما سينعكس بفوائد كبيرة لهم من حيث عرض فرص الاستثمارات في التطوير العقاري، كما يتيح للطرفين النجاح.