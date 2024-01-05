يستحق الشراء.. موبايل 5G جديد من سامسونج بمواصفات وأسعار منافسة

أطلقت شركة سامسونج Samsung، هاتف جديد يعمل مع شبكات الجيل الخامس 5G، زودته بمواصفات جيدة وستطرحه بسعر منافس.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A15 5G



يتميز هاتف سامسونج Galaxy A15 5G، بشاشة كبيرة من نوع Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.5 بوصة، بجودة عرض +FHD، وبدقة 1080×2430 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، وسطوع بنسبة 800 شمعة في المتر المربع.

ويتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy A15 5G، بواسطة معالج من نوع Dimensity 6100+، المطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتي ما يصل 1 تيرابايت،عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

Galaxy A15 5G

ويتمتع هاتف سامسونج Galaxy A15 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية مميزة، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابيكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحزم هاتف سامسونج Galaxy A15 5G، بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويعمل الهاتف بواجهة سامسونج الأحدث One UI 6 المستندة على نظام التشغيل أندرويد 14.

يتوفر هاتف سامسونج Galaxy A15 5G، مقابل سعر حوالى 235 دولار (أي ما يعادل 7.266 جنيها مصريا).