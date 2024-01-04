مصطفى كامل يغني لحسن الأسمر.. اسمع كتاب حياتي يا عين من نقيب الموسيقيين

قدم المطرب مصطفى كامل منذ قليل فقرته الغنائية المنفردة فى حفل كاسيت 90 والمقام حاليا بالرياض.



وحرص مصطفى كامل على تقديم أغنية كتاب حياتي يا عين للراحل حسن الأسمر وأهدى الأغنية لأبو ناصر.



وقدم نقيب الموسيقيين مجموعة كبيرة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والتى قدمها فى فترة التسعينيات وسط تفاعل كبير من الحضور.



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حفل كاسيت 90

ويستعد مجموعة من مطربي التسعينيات لتقديم حفل غنائى على مسرح ابو بكر سالم تحت عنوان كاسيت 90.

ويشهد الحفل مطربين جددا يقدمون حفلاتهم لأول مرة فى موسم الرياض منهم مدحت صالح ومصطفى كامل اللذان يقدمان حفلا غنائيا يوم 4 من شهر يناير الحالي بمشاركة مجموعة من نجوم التسعينيات.

ويشارك فى الحفل بجانب مصطفى كامل ومدحت صالح الفنان محمد فؤاد ومصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس وعدد من النجوم الأجانب الذين اشتهروا فى نفس فترة التسعينيات.

حفلات كاسيت 90 فى السعودية

ويعتبر هذا الحفل هو الثالث لنجوم التسعينيات بعد تقديم حفلين خلال عام 2023 وكانت الأولى تشمل كلا من حسام حسني ومحمد محيي وسيمون وحميد الشاعري ومحمد الحلو ومصطفى قمر وإيهاب توفيق .

مصطفى كامل يرد على خضوعه لعملية تجميل

نفى الفنان مصطفى كامل كل ما تردد حول خضوعه لعملية تجميل فى وجهه خلال الفترة الماضية.

وأكد مصطفى كامل لـ صدى البلد أنه لم يقم بإجراء أى عملية جراحية فى وجهه قائلا: أنا فى الحقيقة بخاف من عمليات التجميل وكل ما تردد حول هذا الأمر غير صحيح.

وتابع مصطفى كامل أنه يظهر فى فيلمه الجديد نور الريس بلوك جديد مما جعله يقوم بترك ذقنه لكي يتناسب مع الشخصية التى يجسدها فى الفيلم.