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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الفرق شاسع.. شاهد عارضات أزياء بنفس فساتين الفنانات في ليلة رأس السنة

صدى البلد

أثارت فساتين الفنانات بحفلات رأس السنة على السوشيال ميديا جدلا كبيرا وذلك بسبب أسعارها الخرافية والتصميمات المتكررة .

 

ولكن آخر ما أثير من الجدل هو انتشار تصميمات الفساتين على  عارضات أزياء بطرق مختلفة عن النجمات بالحفلات .

 

وكانت أبرز الفساتين للفنانة انغام وذلك أثناء ظهورها بحفل نجمات العرب بالرياض .

 

حيث ارتدت أنغام أكثر من فستان بتصميمات مختلفة وإليكم الصور .

 

كما تألقت هيفاء وهبي في بيروت ليلة رأس السنة بفستان احمر لامع وتاج علي رأسها أشعلت السوشيال ميديا ولكن بعد ظهور عارضة أزياء ارتدت فستانها أصبحت المنافسة قوية  واليكم الصور 

وكانت نانسي عجرم من الفنانات التي دخلت المنافسة مع عارضات الازياء التي ظهرت بفساتينها خلال حفلة رأس السنة نجمات العرب ولكن التحدي كان لصالحها لأنها ظهرت بشكل انيق وشيك  واليكم الصور 

أما عن فساتين اليسا فقد انتشرت بشكل كبير بعد حفلها بليلة رأس السنة حيث ارتدت فستان اسود كب بدون تكاليف وفستان اخر باللون البينك واليكم الصور 

 

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