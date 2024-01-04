قدم الآن.. المركزي للتنظيم والإدارة يعلن 900 وظيفة خالية

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن الوظائف الخالية التي وفرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة مركزية لشغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد.

ويمكن للراغبين في التقدم للمسابقة التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري، على الرابط Https://jobs.caoa.gov.eg

الوظائف الخالية



وتضمن الإعلان حاجة الهيئة القومية للبريد لتعيين موظفين، منهم عدد 19 في وظيفة مهندس كهرباء، مهندس ميكانيكا، مهندس ميكانيكا سيارات، مهندس تخطيط النقل، مهندس تشغيل وسائل النقل بالتخصصات الَاتية (كهرباء - ميكانيكا - ميكانيكا سيارات)، مهندس تخطيط تنفيذ مشروعات ميكنة وعدد (861) في وظيفة اخصائي بريد، اخصائي مكتب بريد، اخصائي خدمة عملاء و20 في وظيفة محام، وذلك بالدرجة الثالثة، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

شروط التقديم بالوظائف الخالية

أن يكون المتقدم لوظائف مهندس حاصل على بكالوريوس هندسة في أحد التخصصات المطلوبة بما يتواءم مع طبيعة العمل. أن يكون المتقدم لوظائف اخصائي حاصل على مؤهل عال مناسب. أن يكون المتقدم لوظيفة محام حاصل على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون. أن يجتاز الامتحانات والتدريبات وفقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن. أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الهيئة المعنية. اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات. أن يقدم المتقدم إقراراً بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل بالهيئة. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل. ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاماً في تاريخ نشر الإعلان . أن يكون التقديرالعام للمتقدم (جيد) على الأقل. سداد مبلغ مقداره (26) جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع باحد فروع البنوك الآتية:- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (781200/450/9حـ) حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية ، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

المستندات المطلوبة للوظائف الخالية

المؤهل الدراسي . المؤهل الأعلى إن وجد . كارنية القيد بنقابة المحامين للمتقدم لوظيفة محام . كارنية القيد بنقابة المهندسين للمتقدم لوظيفة مهندس . الموقف من الخدمة العسكرية للذكورأو الخدمة العامة للإناث . شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة (في حالة الإعاقة) . إيصال الإيداع البنكي . صورة شخصية للمتقدم . بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين). صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة القومية للبريد (وجهين بحسب الأحوال).

ارشادات للمتقدمين للوظائف الخالية