يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي.

ويقدم موقع صدى البلد، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، والتي وصلت أسعار الذهب اليوم في مصر إلى مستويات قياسية، خلال تلك الفترة وخاصة مع بداية 2024.

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,651 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,347 جنيه.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,195 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,739 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 2,117 شراء 2,130 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,814 شراء 1,826 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 112,849 شراء 113,559 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,560 جنيه.

الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,651,429 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.