لحضور الامتحانات.. كيفية ملء استمارة الثانوية العامة

استمارة الثانوية العامة.. يبحث العديد من الطلاب عن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024،وخاصة استمارة الصف الاول الثانوي واستمارة الصف الثاني الثانوي، استعدادا لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، خلال شهر يونيو القادم.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى باب تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، حيث من المقرر أن تتيح الوزارة خلال الفترة المقبلة للطلاب تحديث بيانات التقدم للامتحانات إلكترونيا عبر موقعها الرسمى.

تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

رسوم استمارة الثانوية العامة 2024



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- رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024 للمرة الثالثة أو الرابعة، تكون الرسوم حوالي 410 جنية.

- يتم دفع رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 في مكاتب البريد وعبر منافذ فوري.

رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة لأول مرتين، تكون 210 جنيهات، مقسمين إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات، بالإضافة إلى 10 جنيهات

استمارة الثانوية العامة 2024



ويمكن ملئ استمارة اولي ثانوي للطلاب و بيانات التلميذ لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، عقب فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارات الامتحانات، من خلال الضغط على الرابط التالي:- https://moe-register.emis.gov.eg/.

تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024



الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024