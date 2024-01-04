البحرين: ندعم إيجاد حل سياسي دائم لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

أعربت مملكة البحرين عن ترحيبها بنجاح جهود وساطة دولة الإمارات العربية المتحدة في تبادل أسرى الحرب بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا معبرة

ووفق بيان للخارجية البحرينية؛ نقلته وكالة أنباء البحرين فقد ثمنت المملكة المبادرات الدبلوماسية الإماراتية لحل النزاعات بالطرق السلمية، وتخفيف تداعياتها الإنسانية.

وأكد بيان لوزارة الخارجية في مملكة البحرين دعم المملكة للجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي شامل ودائم لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا عن طريق الحوار والمفاوضات، بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.