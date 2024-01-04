عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المعارضة الكاميرونية تدعو إلى تقديم مرشح واحد لمواجهة بيا في الانتخابات

الرئيس الكاميروني
الرئيس الكاميروني بول بيا

قال زعماء حزب المعارضة الرئيسي في الكاميرون إنهم يتفاوضون مع أكثر من 30 من زعماء المعارضة لتقديم مرشح واحد في الانتخابات المقبلة، في حالة إصابة الرئيس بول بيا البالغ من العمر 91 عاما بالعجز بسبب اعتلال صحته.

وقال موريس كامتو، رئيس حزب حركة النهضة الكاميرونية، إن العشرات من أعضاء المجتمع المدني وأعضاء المعارضة السياسية أنشأوا منصة تسمى التحالف السياسي من أجل التغيير، المعروف أيضًا باسم PAC، للضغط من أجل تخلي بيا عن السلطة، بحسب ما أوردته إذاعة صوت أمريكا.

ويتولى بيا الرجل البالغ من العمر 91 عامًا حكم الكاميرون منذ عام 1982، وهو أكبر رئيس سياسي لدولة في العالم، ومن المقرر إجراء الانتخابات بحلول أكتوبر 2025 لكن جماعات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة توقعت أن يعلن بيا، خلال رسالته بمناسبة العام الجديد، عن انتخابات مبكرة في عام 2024 لكن ذلك لم يحدث.

وقال كامتو إنه تم اختياره من قبل PAC كمرشح معارضة واحد، في حالة استقالة بيا أو عجزه مضيقا أن أنصار حزب CPDM الذي يتزعمه بيا، والذين سئموا حكم بيا الاستبدادي، يجب أن ينضموا إلى حزب العمل السياسي.

وأشار كامتو إلى أن: "تظل PAC مفتوحة أمام كل أولئك الذين يعتقدون أن النظام الحالي أصبح الآن مشكلة الكاميرون، وبالتالي لم يعد بإمكانه المساهمة بأي شيء في انتعاشها، منوها إلى أن مواطنينا في حزب CPDM الحاكم الذين يظهرون صحوة وطنية مرحب بهم أيضًا في PAC دعهم يأتون ويأخذوا مكانهم في قطار النهضة الوطنية".

ونوه كامتو بأنه سيعيد إحياء جميع مؤسسات الدولة التي قال إن بيا دمرها، وسينظم حوارا وطنيا شاملا لإنهاء الأزمة الانفصالية التي أودت بحياة أكثر من 6000 شخص في المناطق الغربية من الكاميرون، وتحسين الظروف المعيشية لأولئك الذين يعانون من الجوع والفقر.

ووفقاً لدستور الكاميرون، إذا مات بيا أو استقال أو أصبح عاجزاً، فإن مارسيل نيات نجيفينجي، رئيس مجلس الشيوخ البالغ من العمر 89 عاماً، يتولى السلطة، وينظم انتخابات لرئيس جديد في غضون 120 يوماً.

ولم يذكر بيا في رسالته أي شيء عن خطط ترك السلطة أم لا، لكنه ألقى باللوم في الصعوبات الحالية التي تواجهها الكاميرون والصراع المسلح على ارتفاع مستويات الفساد والعوامل الخارجية.

وقال بيا إن الكاميرون، مثل الدول الأفريقية الأخرى، تواجه أزمة اقتصادية ناجمة عن الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، مضيفا أنه عندما توقع العالم نهاية للغزو الروسي لأوكرانيا، أدى تجدد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في أكتوبر الماضي إلى تفاقم الخلافات في المجتمع الدولي وزيادة غرق الاقتصاد العالمي. 

وأكد الرئيس الكاميروني أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية، وبالتالي تكاليف المعيشة وأضاف أن الصراع يتسبب أيضًا في نقص المنتجات النفطية.

وعلى الرغم من التحديات، قال بيا إن الكاميرون ستحقق معدل نمو اقتصادي قدره 3.7% في عام 2023 وتم احتواء التضخم عند أقل من 7%.

وشككت معارضة كاميرون في ذلك قائلة إن معدل النمو الاقتصادي أقل من 2% والتضخم يتجاوز 20%. ويقولون إن بيا مسؤول عما يقولون إنه كارثة اقتصادية في الكاميرون، وهي دولة تنعم بمجموعة متنوعة من المعادن التي يمكن استغلالها لتطوير الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، لكن حكومة بيا أساءت استخدامها.

وقال مركز حقوق الإنسان والديمقراطية في أفريقيا الوسطى إن المعارضة المتشرذمة في الكاميرون، والتي تتكون من حوالي 400 حزب سياسي، ستجد صعوبة في التغلب على بيا أو أي مرشح من الحزب الديمقراطي المسيحي في الانتخابات.

وأشار كامتو إلى أنه يجب على جميع جماعات المعارضة والمجتمع المدني، لمرة واحدة، أن تتجمع خلف مرشح واحد، في حالة الدعوة إلى انتخابات مبكرة أو عند إجراء الانتخابات الرئاسية بحلول أكتوبر 2025.

المعارضة الكاميرونية الانتخابات المقبلة حزب المعارضة الرئيسي في الكاميرون الرئيس بول بيا حزب حركة النهضة الكاميرونية الرئيس الكاميروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيه تعويم ولا لا؟!| صندوق النقد الدولي يزف بشرى سارة للشعب المصري.. تفاصيل

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

أبريل اللي جاي .. مصطفى بكري يعلن خبرا سارا على الهواء

الأهلي يوجه رسالة تحذيرية لإمام عاشور

بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادتي ادخار جديدة بأعلى عائد.. تفاصيل

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

ترشيحاتنا

قبل ما تاكل المنازل ..السيطرة على حريق مصنع نسيج في المرج.. صور

فرنسا تحمل الحوثيون مسؤولية تصعيد التوترات في البحر الأحمر

إجراء عاجل من التعليم لاختيار رؤساء ووكلاء لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

فاد دين بروم يقترب من تدريب الزمالك .. تفاصيل

أبو بكر: أقدم البرنامج بكل حرية والحكومة قالتلي الوطن أمانة والهوا معاك

إعفاء المواد الطبية والوسائل المساعدة الخاصة بذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية بالقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل مشروب في الشتاء .. طريقة عمل الكاسترد الدافئ

ابنة هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بأحدث ظهور

صفقات الأهلي الجديدة بأوامر كولر.. العثور على خليفة عبدالمنعم وتحصين نجم الفريق

للأسف .. منشور جديد من هاني النظر بسبب إصابته بالسرطان

فيديو

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

المنتخبات الوطنية تستعد لأولمبياد باريس 2024.. فيديو وصور

عائد شهرى 22.5٪.. طرح شهادات الـ 25٪.. تفاصيل

قفزوا من البلكونة.. تفاصيل مؤلمة في حادث سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ