المعارضة الكاميرونية تدعو إلى تقديم مرشح واحد لمواجهة بيا في الانتخابات

قال زعماء حزب المعارضة الرئيسي في الكاميرون إنهم يتفاوضون مع أكثر من 30 من زعماء المعارضة لتقديم مرشح واحد في الانتخابات المقبلة، في حالة إصابة الرئيس بول بيا البالغ من العمر 91 عاما بالعجز بسبب اعتلال صحته.

وقال موريس كامتو، رئيس حزب حركة النهضة الكاميرونية، إن العشرات من أعضاء المجتمع المدني وأعضاء المعارضة السياسية أنشأوا منصة تسمى التحالف السياسي من أجل التغيير، المعروف أيضًا باسم PAC، للضغط من أجل تخلي بيا عن السلطة، بحسب ما أوردته إذاعة صوت أمريكا.

ويتولى بيا الرجل البالغ من العمر 91 عامًا حكم الكاميرون منذ عام 1982، وهو أكبر رئيس سياسي لدولة في العالم، ومن المقرر إجراء الانتخابات بحلول أكتوبر 2025 لكن جماعات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة توقعت أن يعلن بيا، خلال رسالته بمناسبة العام الجديد، عن انتخابات مبكرة في عام 2024 لكن ذلك لم يحدث.

وقال كامتو إنه تم اختياره من قبل PAC كمرشح معارضة واحد، في حالة استقالة بيا أو عجزه مضيقا أن أنصار حزب CPDM الذي يتزعمه بيا، والذين سئموا حكم بيا الاستبدادي، يجب أن ينضموا إلى حزب العمل السياسي.

وأشار كامتو إلى أن: "تظل PAC مفتوحة أمام كل أولئك الذين يعتقدون أن النظام الحالي أصبح الآن مشكلة الكاميرون، وبالتالي لم يعد بإمكانه المساهمة بأي شيء في انتعاشها، منوها إلى أن مواطنينا في حزب CPDM الحاكم الذين يظهرون صحوة وطنية مرحب بهم أيضًا في PAC دعهم يأتون ويأخذوا مكانهم في قطار النهضة الوطنية".

ونوه كامتو بأنه سيعيد إحياء جميع مؤسسات الدولة التي قال إن بيا دمرها، وسينظم حوارا وطنيا شاملا لإنهاء الأزمة الانفصالية التي أودت بحياة أكثر من 6000 شخص في المناطق الغربية من الكاميرون، وتحسين الظروف المعيشية لأولئك الذين يعانون من الجوع والفقر.

ووفقاً لدستور الكاميرون، إذا مات بيا أو استقال أو أصبح عاجزاً، فإن مارسيل نيات نجيفينجي، رئيس مجلس الشيوخ البالغ من العمر 89 عاماً، يتولى السلطة، وينظم انتخابات لرئيس جديد في غضون 120 يوماً.

ولم يذكر بيا في رسالته أي شيء عن خطط ترك السلطة أم لا، لكنه ألقى باللوم في الصعوبات الحالية التي تواجهها الكاميرون والصراع المسلح على ارتفاع مستويات الفساد والعوامل الخارجية.

وقال بيا إن الكاميرون، مثل الدول الأفريقية الأخرى، تواجه أزمة اقتصادية ناجمة عن الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، مضيفا أنه عندما توقع العالم نهاية للغزو الروسي لأوكرانيا، أدى تجدد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في أكتوبر الماضي إلى تفاقم الخلافات في المجتمع الدولي وزيادة غرق الاقتصاد العالمي.

وأكد الرئيس الكاميروني أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية، وبالتالي تكاليف المعيشة وأضاف أن الصراع يتسبب أيضًا في نقص المنتجات النفطية.

وعلى الرغم من التحديات، قال بيا إن الكاميرون ستحقق معدل نمو اقتصادي قدره 3.7% في عام 2023 وتم احتواء التضخم عند أقل من 7%.

وشككت معارضة كاميرون في ذلك قائلة إن معدل النمو الاقتصادي أقل من 2% والتضخم يتجاوز 20%. ويقولون إن بيا مسؤول عما يقولون إنه كارثة اقتصادية في الكاميرون، وهي دولة تنعم بمجموعة متنوعة من المعادن التي يمكن استغلالها لتطوير الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، لكن حكومة بيا أساءت استخدامها.

وقال مركز حقوق الإنسان والديمقراطية في أفريقيا الوسطى إن المعارضة المتشرذمة في الكاميرون، والتي تتكون من حوالي 400 حزب سياسي، ستجد صعوبة في التغلب على بيا أو أي مرشح من الحزب الديمقراطي المسيحي في الانتخابات.

وأشار كامتو إلى أنه يجب على جميع جماعات المعارضة والمجتمع المدني، لمرة واحدة، أن تتجمع خلف مرشح واحد، في حالة الدعوة إلى انتخابات مبكرة أو عند إجراء الانتخابات الرئاسية بحلول أكتوبر 2025.