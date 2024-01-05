طبيب يقدم طرقا لحمايتك من العدوى بالاحتفالات والتجمعات

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد القيامة المجيد، حيث تكثر الاحتفالات والتجمعات العائلية، ومع انتشار العديد من الفيروسات التنفسية يشكل هذا الأمر خطرا يهدد العديد من الأشخاص.



وفي هذا الصدد قدم الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، مجموعة من النصائح بخصوص الاحتفالات بالأعياد حيث أوصى بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة والمتكدسة لمنع انتشار الأمراض.



وأكد الدكتور أيمن سالم أن تواجد عدد كبير في مكان واحد ضد كل التوجيهات والتعليمات لمنع انتشار الجهاز التنفسي، فيوصى بمنع التزاحم، وضروري التهوية الجيدة، وإذا كان هناك ازدحام فيجب استعمال الكمامة عن قرب عندما تكون المسافة أقل من مترين بين كل شخص واخر، وهذا الأمر ليس بسبب ظهور المتحور الجديد JN.1 ولكن بسبب انتشار كافة الفيروسات التنفسية.



ولفت الدكتور أيمن سالم إلي أن الفترة التي التزمنا بها بارتداء الكمامة في وقت انتشار فيروس كورونا منعت الكمامة أيضا انتشار فيروس الإنفلونزا تماما، فمن يلتزم بها يقي نفسه واسرته من جميع الأمراض.



وأشار الدكتور أيمن سالم أنه في حالة التواجد في حفلة بها تجمعات يجب تقليل وقت التعرض أو التواجد بها، فلا ينصح بالتواجد في الحفلات لوقت متأخر من الليل، لافتا إلي أن المريض الذي شعر بالتحسن يظل معدي للآخرين يومين بعد اختفاء الأعراض لديه، فكونه سليما هذا لا يعني أنه غير معدي.



وأوصى الدكتور أيمن سالم بأخذ فترة من الراحة الجسدية مع ضرورة عدم التدخين وتناول الطعام الصحي والمفيد للجسم لان كل هذا يساعد على رفع كفاءة جهاز المناعة.