عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يشكل لجنة للتحقيق في "الإخفاقات" المسببة لهجوم 7 أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شكل لجنة للتحقيق في "الإخفاقات" التي أدت إلى شن حركة "حماس" هجومها المباغت في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة أن لجنة التحقيق تضم رئيس الأركان السابق شاؤول موفاز، والرئيس السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية آرون زئيفي فاركاش، والقائد السابق للقيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي سامي ترجمان.

بلينكن: نعمل بشكل مكثف مع الشركاء لتأمين الإفراج عن المحتجزين في غزة

وزير دفاع الاحتلال يحدد خطة ما بعد الحرب.. ويؤكد: حماس لن تحكم غزة

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ أن شنت "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى هجوماً مباغتاً على بلدات ومواقع إسرائيلية متاخمة للقطاع في السابع من أكتوبر.

الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال جيش الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي حماس الجيش الإسرائيلي غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيه تعويم ولا لا؟!| صندوق النقد الدولي يزف بشرى سارة للشعب المصري.. تفاصيل

أبريل اللي جاي .. مصطفى بكري يعلن خبرا سارا على الهواء

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

الأهلي يوجه رسالة تحذيرية لإمام عاشور

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادتي ادخار جديدة بأعلى عائد.. تفاصيل

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

موضوعات متعلقة

بلينكن: نعمل بشكل مكثف مع الشركاء لتأمين الإفراج عن المحتجزين في غزة

خبير: مصر تسعى بكل السبل لوقف إطلاق النار في غزة

ترشيحاتنا

الأردن يقصف أوكار تجار مخدارت مرتبطين بإيران في جنوب سوريا

4 مليارات دولار| البنك المركزي يزف بشرى سارة بشأن احتياطات النقد الأجنبي.. قفزات تاريخية

نور إيهاب: مبسوطة إني كنت البنت الوحيدة فى فيلم الحريفة

الجيش الإسرائيلي يشكل لجنة للتحقيق في "الإخفاقات" المسببة لهجوم 7 أكتوبر

ميدو عن مشاركته في فيلم الحريفة: ماليش خبرة وقولت أجرب

مسئول إيراني: مصرع 11 أفغانيًا في هجوم كرمان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض في أسود.. أول ظهور لمريهان حسين بعد إشاعة علاقة خطيبها بفنانة مشهورة

أفضل مشروب في الشتاء .. طريقة عمل الكاسترد الدافئ

ابنة هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بأحدث ظهور

صفقات الأهلي الجديدة بأوامر كولر.. العثور على خليفة عبدالمنعم وتحصين نجم الفريق

فيديو

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

المنتخبات الوطنية تستعد لأولمبياد باريس 2024.. فيديو وصور

عائد شهرى 22.5٪.. طرح شهادات الـ 25٪.. تفاصيل

قفزوا من البلكونة.. تفاصيل مؤلمة في حادث سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ