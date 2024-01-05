الجيش الإسرائيلي يشكل لجنة للتحقيق في "الإخفاقات" المسببة لهجوم 7 أكتوبر

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شكل لجنة للتحقيق في "الإخفاقات" التي أدت إلى شن حركة "حماس" هجومها المباغت في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة أن لجنة التحقيق تضم رئيس الأركان السابق شاؤول موفاز، والرئيس السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية آرون زئيفي فاركاش، والقائد السابق للقيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي سامي ترجمان.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ أن شنت "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى هجوماً مباغتاً على بلدات ومواقع إسرائيلية متاخمة للقطاع في السابع من أكتوبر.