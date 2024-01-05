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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من غير فلوس كتير.. 5 علاجات منزلية بسيطة للتخلص من قشرة الرأس

قشرة الشعر
قشرة الشعر

يمكن أن تكون الإصابة بـ قشرة الرأس مزعجة للغاية، مما يؤثر على ثقتك بنفسك ومظهرك العام، لكن هناك بعض النصائح و العلاجات المنزلية التي تساهم في التخلص من قشرة الرأس.

قدم موقع boldsky بعض العلاجات المنزلية البسيطة والفعالة للتخلص من قشرة الرأس إلى الأبد، لا حاجة لعلاجات باهظة الثمن - فقط قم بمداهمة خزائن مطبخك وقل مرحبًا بجبهة نظيفة.

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طرق معالجة قشرة الرأس في المنزل

-خل التفاح (ACV) قم بخلط أجزاء متساوية من خل التفاح والماء، ضعي المحلول على جبهتك باستخدام كرة قطنية، اتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء، تساعد خصائص خل التفاح المضادة للفطريات على القضاء على الخميرة المسببة للقشرة.

-الألوة فيرا استخراج هلام الصبار الطازج من ورقة، ضعي الجل مباشرة على جبهتك وقم بالتدليك بلطف، اتركيه لمدة 30 دقيقة قبل شطفه،  الصبار يهدئ فروة الرأس ويقلل من التقشر. 
 

-زيت شجرة الشاي قم بتخفيف بضع قطرات من زيت شجرة الشاي مع زيت ناقل (مثل زيت جوز الهند)، ضعي الخليط على جبينك ودلكي بخفة، اتركيه لمدة 20-30 دقيقة، ثم اغسليه، يتمتع زيت شجرة الشاي بخصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للفطريات.

-مقشر صودا الخبز اصنعي عجينة عن طريق خلط صودا الخبز مع الماء، قشري جبهتك بلطف باستخدام المعجون باستخدام حركات دائرية، شطف بعد 5-10 دقائق، تساعد صودا الخبز على إزالة خلايا الجلد الميتة وتوازن درجة حموضة الجلد.

-الزبادي ضعي الزبادي العادي على جبهتك، أتركيه لمدة 20 دقيقة، شطف مع الماء الفاتر، تعمل البروبيوتيك الموجودة في الزبادي على تعزيز فروة الرأس الصحية وتقليل القشرة.

قشرة الرأس طرق معالجة قشرة الرأس خل التفاح زيت شجرة الشاى صودا الخبز الزبادي

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