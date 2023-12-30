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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون أدوية| 3 علاجات منزلية بسيطة لتقشير الجلد حول الأظافر

الأظافر
الأظافر

يعتبر التعامل مع تقشير الجلد حول الأظافر ، من الأمور المزعجة في العديد من الأحيان، وتحتاج إلى بعض الدقة والعلاجات التي تساعد في التخلص من الجلد الذي يظهر حول الأظافر.

وكشف موقع  boldsky عن  بعض العلاجات المنزلية البسيطة جدًا التي تساعدك  في تقشير الجدل حول الأظافر ووداع تلك الرقائق المزعجة والترحيب بأظافر جميلة وصحية.

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العلاجات المنزلية لتقشير الجلد حول الأظافر:

1-مقشر زيت الزيتون والسكر هناك طريقة سريعة وسهلة لمعالجة تقشير الجلد حول أظافرك وهي عمل مقشر بسيط بزيت الزيتون والسكر، أحضري وعاءً صغيراً، واخلطي فيه ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع ملعقة صغيرة من السكر، قومي بتدليك هذا الخليط بلطف على المنطقة المصابة لبضع دقائق، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

يعمل زيت الزيتون على ترطيب بشرتك، بينما يعمل السكر كمقشر ويزيل خلايا الجلد الميتة.

2-العسل والليمون هذا الثنائي الديناميكي من العسل والليمون ليس فقط لشاي الصباح! قومي بخلط ملعقة صغيرة من العسل مع بضع قطرات من عصير الليمون لتكوين عجينة سميكة، ضعي هذا الخليط على البشرة المتقشرة، واتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

العسل مرطب طبيعي، يحبس الرطوبة، بينما تساعد حموضة الليمون اللطيفة على التقشير.

3- زيت جوز الهند  هو عنصر أساسي في الأسر الهندية، وهو علاج رائع لتقشير الجلد، ما عليك سوى وضع كمية صغيرة من زيت جوز الهند على المنطقة المصابة وتدليكها بلطف، زيت جوز الهند غني بالأحماض الدهنية التي تساعد على إصلاح وتغذية البشرة، مما يجعلها ناعمة ونضرة.

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بدون أدوية| 3 علاجات منزلية بسيطة لتقشير الجلد حول الأظافر

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