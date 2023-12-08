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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ضعي الكركدية على شعرك والنتيجة تدهشك

ضعي الكركدية على
ضعي الكركدية على شعرك و النتيجة ستدهشك

الكركديه هو مكون طبيعي قوي يمكن استخدامه للعناية بالشعر، لقد كان خيارًا شائعًا للأشخاص الذين يتطلعون إلى الحفاظ على مظهر شعرهم وتحسينه على مر العصور.

الكركديه غني بفيتامين C والمعادن ومضادات الأكسدة الضرورية لشعر صحي ولامع. يساعد على منع تساقط الشعر وتقصف الأطراف والشيب المبكر ، تعمل الزيوت الطبيعية للزهرة أيضًا على تعزيز صحة فروة الرأس وتساعد على تقليل التهيج.

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الكركديه غني بفيتامين C والمعادن ومضادات الأكسدة الضرورية لشعر صحي ولامع، يساعد على منع تساقط الشعر وتقصف الأطراف والشيب المبكر ، تعمل الزيوت الطبيعية للزهرة أيضًا على تعزيز صحة فروة الرأس وتساعد على تقليل التهيج.

الكركديه لشعر لامع وقوي أفضل روتين للعناية بالشعر لمدة 15 يومًا للحصول على شعر لامع وقوي وصحي مع الكركديه: 

اليوم الأول: ابدئي روتين العناية بالشعر لمدة 15 يومًا بعلاج فروة الرأس، قم بتدليك بضع قطرات من زيت الكركديه العطري في فروة رأسك، مع التركيز على الجذور، لبضع دقائق، سيساعد ذلك على تحفيز الدورة الدموية، مما يشجع على نمو الشعر الصحي.

اليوم الثاني: بعد شطف الزيت العطري جيدًا، ضعي قناع الكركديه على الشعر، قومي بخلط ملعقتين كبيرتين من مسحوق الكركديه مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة كبيرة من العسل، قم بتدليك القناع على فروة رأسك وشعرك، واتركه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه. 

اليوم الثالث: قللي من غسل الشعر بالشامبو، بدلا من غسل شعرك كل يوم، قم بالتبديل إلى كل يومين، في الأيام التي لا تستخدم فيها الشامبو، فقط اشطف شعرك بشاي الكركديه، ما عليك سوى نقع ملعقتين كبيرتين من مسحوق الكركديه في كوبين من الماء المغلي، اتركي الشاي يبرد ثم استخدميه كغسول.

اليوم الثالث: قللي من غسل الشعر بالشامبو، بدلا من غسل شعرك كل يوم، قومي بالتبديل إلى كل يومين. في الأيام التي لا تستخدم فيها الشامبو، فقط اشطفي شعرك بشاي الكركديه، ما عليك سوى نقع ملعقتين كبيرتين من مسحوق الكركديه في كوبين من الماء المغلي، اتركي الشاي يبرد ثم استخدميه كغسول.

اليوم الرابع: اصنعي زيت الكركديه للشعر، قومي بتسخين ربع كوب من مسحوق الكركديه وربع كوب من زيت جوز الهند معًا في قدر حتى يتحول لون الزيت إلى اللون الأحمر الداكن، اتركي الزيت حتى يبرد ثم قومي بتصفية المسحوق، قم بتدليك الزيت في فروة رأسك وشعرك واتركه لمدة 30 دقيقة قبل شطفه.

اليوم الخامس: ضعي قناع زيت الكركديه والزبادي، قومي بخلط ملعقة كبيرة من زيت الكركديه، وملعقة كبيرة من الزبادي، وملعقة كبيرة من العسل، قم بتدليك الخليط على شعرك وفروة رأسك واتركه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه.

اليوم السادس: خذ استراحة للشعر، تخطي علاجات الشعر واعطي شعرك راحة.

اليوم السابع: اصنعي غسول شعر عشبي من الكركديه، انقعي ملعقة كبيرة من مسحوق الكركديه وملعقة كبيرة من إكليل الجبل المجفف في كوبين من الماء المغلي، اتركي الخليط ليبرد ثم استخدميه كغسول.

اليوم الثامن: ضعي قناع الكركديه والعسل للشعر، قومي بخلط ملعقتين كبيرتين من مسحوق الكركديه، وملعقتين كبيرتين من العسل، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، قم بتدليك الخليط على شعرك وفروة رأسك واتركه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه. 

اليوم التاسع: قم بشطف الشعر بشاي الكركديه، انقعي ملعقتين كبيرتين من مسحوق الكركديه في كوبين من الماء المغلي، اتركي الخليط ليبرد ثم استخدميه كغسول.

اليوم العاشر: اصنعي قناع الشعر بزيت الكركديه والصبار، اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت الكركديه، وملعقتين كبيرتين من جل الصبار، وملعقة كبيرة من العسل، قم بتدليك الخليط على شعرك وفروة رأسك واتركه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه. 

اليوم 11: اصنعي رذاذ الشعر من شاي الكركديه، انقعي ملعقتين كبيرتين من مسحوق الكركديه في كوبين من الماء المغلي، اتركي الخليط ليبرد ثم اسكبيه في زجاجة رذاذ، استخدمي الرذاذ لإضافة المزيد من الترطيب واللمعان لشعرك

اليوم 12: اصنعي قناعًا للشعر من زيت الكركديه وصفار البيض، قومي بخلط ملعقتين كبيرتين من زيت الكركديه، وصفار بيضة واحدة، وملعقة كبيرة من العسل، قم بتدليك الخليط على شعرك وفروة رأسك واتركه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه. 

اليوم 13: اصنعي شامبو الكركديه، قومي بخلط ملعقة كبيرة من مسحوق الكركديه، وملعقة كبيرة من الصابون القشتالي، وملعقة كبيرة من العسل، استخدميه كشامبو ثم اشطفيه بغسول شاي الكركديه

اليوم 14: اصنعي قناع الشعر بزيت الكركديه والموز، قومي بخلط ملعقتين كبيرتين من زيت الكركديه، وموزة مهروسة، وملعقة كبيرة من العسل، قم بتدليك الخليط على شعرك وفروة رأسك واتركه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه. 

اليوم 15: اصنعي قناع الشعر بزيت الكركديه والأفوكادو، قومي بخلط ملعقتين كبيرتين من زيت الكركديه، وحبة أفوكادو مهروسة، وملعقة كبيرة من العسل، قم بتدليك الخليط على شعرك وفروة رأسك واتركه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه، جرب هذا لمدة 15 يومًا وشاهد النتائج بنفسك.

 

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