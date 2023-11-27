علاجات منزلية لمنع ظهور البثور تحت الإبط| بدون أدوية

البثور تحت الإبط يمكن أن تكون قاتلة لكن هناك بعض الحلول التي تمنع البثور المؤلمة التي تظهر تحت الإبط باستخدام هذه العلاجات المنزلية لمعالجة البثور تحت الإبط، نحتاج أولاً إلى فهم أسبابها.

يمكن أن تنجم هذه النتوءات، التي غالبًا ما تكون حمراء ومؤلمة، عن انسداد بصيلات الشعر أو العرق أو الاحتكاك أو حتى نمو البكتيريا.

العرق والاحتكاك: تلك الساعات الطويلة التي تقضيها في الكلية أو العمل أو صالة الألعاب الرياضية يمكن أن تجعل منطقة الإبطين أرضًا خصبة لحب الشباب بسبب العرق والاحتكاك.

خلايا الجلد الميتة: نعم، يمكنها أن تسد المسام أيضًا، مما يؤدي إلى ظهور تلك الحبوب غير المرغوب فيها

حساسية الجلد: لدى البعض منا بشرة أكثر حساسية في منطقة الإبط، مما قد يجعلنا أكثر عرضة لظهور البثور.

نصائح لمنع ظهور البثور تحت الإبط

حافظ على نظافته استخدم منظفًا معتدلًا ومتوازن درجة الحموضة أثناء الاستحمام اليومي لإزالة العرق والأوساخ. قشري بلطف استخدمي مقشرًا لطيفًا لتقشير منطقة تحت الإبطين 2-3 مرات في الأسبوع، هذا يساعد على إبقاء الجلد الميت بعيدًا، قل لا للملابس الضيقة، الملابس الفضفاضة والمسامية هي الأختيار الأفضل.

مضاد التعرق ومزيل العرق اختاري مضاد التعرق أو مزيل العرق الذي لا يسبب انسداد المسامات، هذه لن تسد المسام.

رطبي بشرتك رطبي بشرتك يوميًا للحفاظ على رطوبة بشرتك وصحتها، سحر الصبار ضعي جل الصبار لتهدئة وعلاج أي بثور موجودة.

تشير مجلة الأمراض الجلدية إلى أن الحفاظ على النظافة الجيدة وارتداء الأقمشة القابلة للتنفس واستخدام المنتجات التي لا تسبب انسداد المسام يمكن أن يقلل بشكل كبير من حب الشباب تحت الإبط.

المصدر: boldsky