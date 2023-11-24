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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح ضرورية قبل شراء منتجات العناية بالبشرة

البشرة
البشرة

تحتار العديد من الفتيات في أختيار منتجات العناية البشرة قبل شرائها، وذلك لان لكل نوع بشرة منتجات معينة لكي تحافظ على نضارتها و جمالها.

إن روتين العناية بالبشرة الخاص بك يشبه جرعتك اليومية من حب الذات، لذك نقدم لكم بعض النصائح الضرورية قبل شراء منتجات العناية بـ البشرة.

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ما هي المنتجات التي يجب استخدامها لروتين العناية بالبشرة الخالي من القسوة؟

- المنظفات وغسول الوجه: اختاري المنظفات اللطيفة الخالية من المواد الكيميائية القاسية مثل الكبريتات والبارابين، ابحث عن المكونات الطبيعية مثل الصبار والشاي الأخضر والبابونج. -المرطبات: اختاري المرطبات الخالية من القسوة والنباتية وتحتوي على مكونات نباتية مثل زبدة الشيا أو زيت جوز الهند أو حمض الهيالورونيك للترطيب.

-واقي الشمس: احمي بشرتك من أشعة الشمس الضارة باستخدام واقي الشمس النباتي الذي لم يتم الإساءة إلى الحيوانات لتصنيعه، تقدم العديد من العلامات التجارية خيارات صديقة للبيئة وتأتي في عبوات قابلة لإعادة التدوير. 

-المقشرات: اختاري المقشرات التي تحتوي على عوامل تقشير طبيعية مثل السكر أو نخالة الأرز، وتجنبي الميكروبيدات التي تضر الحياة المائية.

أكد موقع boldsky،  ان المعلومات المقدمة هنا هي للإرشاد العام فقط، رجى استشارة طبيب الأمراض الجلدية أو خبير العناية بالبشرة للحصول على مشورة الخبراء.

 

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