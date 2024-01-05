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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الصحة الإنجابية.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، لتكون تحت عنوان (الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل).

وينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة اليوم، من مسجد الحسين بالقاهرة، وتبدأ شعائر صلاة الجمعة بتلاوة للقارئ الطبيب أحمد نعينع وخطيبا الدكتور مصطفى عبدالسلام إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين.

كما حددت وزارة الأوقاف، موضوعات خطب شهر يناير 2024م، وهي كالتالي :

• الجمعة الأولى : 5/ 1/ 2024م - الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل.
• الجمعة الثانية : 12/ 1/ 2024م - "خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ" جمال المظهر والجوهر.
• الجمعة الثالثة : 19/ 1/ 2024م - حديث القرآن الكريم عن الجبال ودلالاته.
• الجمعة الرابعة : 26/ 1/ 2024م - آيات التذكير ودلالاتها في القرآن الكريم.

الأوقاف خطبة الجمعة اليوم موضوع خطبة الجمعة الصحة الانجابية

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