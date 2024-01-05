الصحة الإنجابية.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، لتكون تحت عنوان (الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل).

وينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة اليوم، من مسجد الحسين بالقاهرة، وتبدأ شعائر صلاة الجمعة بتلاوة للقارئ الطبيب أحمد نعينع وخطيبا الدكتور مصطفى عبدالسلام إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين.

كما حددت وزارة الأوقاف، موضوعات خطب شهر يناير 2024م، وهي كالتالي :

• الجمعة الأولى : 5/ 1/ 2024م - الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل.

• الجمعة الثانية : 12/ 1/ 2024م - "خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ" جمال المظهر والجوهر.

• الجمعة الثالثة : 19/ 1/ 2024م - حديث القرآن الكريم عن الجبال ودلالاته.

• الجمعة الرابعة : 26/ 1/ 2024م - آيات التذكير ودلالاتها في القرآن الكريم.