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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اختطاف سفينة قبالة ساحل الصومال.. والبحرية الهندية تكشف التفاصيل

اختطاف سفينة قبالة
اختطاف سفينة قبالة ساحل الصومال

أعلنت البحرية الهندية، اليوم الجمعة،  أن سفينة حربية تابعة للبحرية الهندية كانت تتجه نحو سفينة مختطفة ترفع العلم الليبيري في بحر العرب، وكانت الطائرات تراقب الوضع عن كثب.

وكانت قد نقلت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي) عن مسؤولين عسكريين أن هناك ما لا يقل عن 15 فردا من الطاقم الهندي على متن السفينة "ليلا نورفولك MV Lila Norfolk"، التي اختطفت بالقرب من ساحل الصومال وتلقت البحرية معلومات عنها مساء الخميس،.

وأضافوا أن البحرية أجرت اتصالا مع طاقم السفينة.

وجاء في بيان البحرية الهندية أن السفينة أرسلت رسالة على بوابة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة تفيد بأن خمسة إلى ستة أفراد مسلحين غير معروفين قد صعدوا على متن السفينة مساء يوم 4 يناير.

وقال البيان إنه تم ارسال سفينة حربية هندية، INS Chennai، ونشرها لمساعدة السفينة، مضيفا أن طائرة بحرية حلقت فوق السفينة المختطفة يوم الجمعة وأقامت اتصالا بها.

وزادت البحرية الهندية من مراقبتها لبحر العرب بعد موجة من الهجمات الأخيرة في المنطقة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت البحرية إنها حققت في عدد كبير من سفن الصيد واستقلت السفن ذات الأهمية في شمال ووسط بحر العرب.

قال وزير الدفاع راجناث سينغ الشهر الماضي عن زيادة المراقبة في المنطقة: "تلعب الهند دور مزود الأمن الصافي في منطقة المحيط الهندي بأكملها.. وسنضمن ارتفاع التجارة البحرية في هذه المنطقة من البحر إلى مرتفعات السماء".

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