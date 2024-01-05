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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير معلوماتي يوضح كيفية حماية منصات التواصل من الهكر| شاهد

واتساب
واتساب

أكد المهندس  أحمد طارق خبير أمن المعلومات أن طرق الاحتيال والنصب لا تنحصر فقط على منصة واتس اب، بل جميع منصات التواصل الاجتماعي غير آمنة تماما، مؤكدا لا يوجد نظام تشغيل أمن في الحياة اليومية طالما أن الفرد يضغط على الروابط الموجودة المنتشرة والوهمية، لافتا إلى أن الهاكر يقتحم  المنصات من خلال الهندسة الاجتماعية أو مفهوم فن اختراق البشر.

وشدد طارق خلال مداخله هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز،  على أنه عندما يرسل  إليك لينكا سواء من أخ أو قريب أو صاحب أو زميل ويرسل إليك محادثة عن نقود أو يرسل إليك كودا معينا للدخول في جروبات بعينها  فاخذر هذا الشخص لا يخصك ولا تعرفه ويطلب منك معلومات حتي يخترق حساباتك  من ناحية الأكواد المنتشرة سواء أكواد للبرسكيشن كود أو الاو تي بي.

موظفو البنوك وشركة ميتا لا تطلب منك أكواد خاصة بك نهائيا

وأكد خبير أمن المعلومات أن موظفي البنوك لا تطلب هذه الاكواد نهائيًّا، وأيضا موظفي شركة ميتا لا تطلب مثل هذه الأكواد، مشددًا على عدم الاستجابة للاسترسال في أي معلومة خاصة بك.

طرق كشف مواقع اللينكات الوهمية

كشف المهندس أحمد طارق أنه للكشف على المواقع الوهمية التي يتم بها اختراق الأشخاص بها يتم عن طريق البحث على جوجل بكتابة مواقع كشف اللينكات الوهمية ويتم الضغط على اللينك المشكوك فيه و سوف يتضح اذا كان هذا الموقع مزيفا أم لا.

 

طرق الاحتيال واتس اب منصات التواصل الاجتماعى موظفين البنوك مواقع اللينكات الوهمية

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