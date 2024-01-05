الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل اكبر ورشة تصنيع أسلحة بالفيوم

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة مديرية أمن الفيوم عن ضبط (ميكانيكى ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم) لقيامه بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها ، وبحوزته (2 بندقية خرطوش – 5 فرد محلى– عدد من الطلقات – كمية من أجزاء وأدوات التصنيع) .

وفى مديرية أمن أسيوط تم ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح) لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه، وبحوزته (2 بندقية آلية – 5 بندقية خرطوش - طبنجة – 7 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) .

بمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.