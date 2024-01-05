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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط تجار سلاح ومخدرات .. الداخلية تداهم البؤر الاجرامية بـ3 محافظات

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان- دمياط) بتوجيه عدة حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

 أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط (42) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (14 بندقية آلية - 23 بندقية خرطوش- طبنجة - 28 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (42 متهم "لـ 35 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (10) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,750 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين - 1,270 كيلو جرام لمخدر الشابو) بحوزة (11 متهم "لـ 9 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (527) حكم قضائى متنوع. 

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (11,900 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية لمخدر الشابو - فرد محلى وطلقة لذات العيار) بحوزة (7 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (681) حكم قضائى متنوع. 

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 10 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين - 2 فرد محلى وعدد من الطلقات)، بحوزة (4 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية").

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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