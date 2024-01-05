فتاة عمرها 10 سنوات تحكم كوريا الشمالية بعد كيم جونج أون.. تفاصيل

تقدم وكالة المخابرات الجنوبية في كوريا الجنوبية تقييمًا جديدًا يشير إلى أن ابنة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، التي رافقته في اختبارات الصواريخ والعروض العسكرية، هي "الخليفة المحتملة" له ويعد هذا هو أول مرة يقر فيها الجهاز الاستخباراتي الجنوبي بكيم جو آي كخلف لوالدها.

وأكدت وكالة المخابرات الجنوبية أنها لا تزال تدرس "جميع الاحتمالات" في خطة النقلة العاجلة في "بيونغ يانغ". وقد حافظت الابنة كيم على تواجدها البارز منذ ظهورها الأول في الأماكن العامة في نوفمبر 2022.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قالت وكالة المخابرات الجنوبية: "بناءً على تحليل شامل للأنشطة العامة ومستوى الاحترام المُظهر لكيم جو آي منذ ظهورها الأول، يبدو في الوقت الحالي أنها الخليفة المحتملة بشكل أكبر".

من سيحكم كوريا الشمالية بعد كيم جونج أون ؟

وأضافت: "ولكننا نحافظ على ترقبنا لجميع الاحتمالات لأن كيم جونغ أون لا يزال شابًا ولا يعاني من مشاكل صحية كبيرة، وهناك العديد من المتغيرات".

يُعتقد أن الابنة كيم هي الطفلة الثانية للزعيم الكوري الشمالي وتبلغ من العمر حوالي 10 سنوات.

وقدم وزير الوحدة الكوري الجنوبي "كيم يونج هو" تقييمًا مماثلًا حول ابنة كيم جونج أون في مؤتمر صحفي الشهر الماضي قائلاً: "يمكن اعتبار التركيز المستمر على ابنة كيم جونج أون دليلًا على أن كوريا الشمالية تسرع في تعزيز نوايا النقلة العاجلة في ظروف داخلية صعبة".

من هي ابنة كيم جونج اون ؟

ولاحظ مراقبون كوريا الشمالية كيف أصبح يشار إلى الآنسة كيم الآن بأنها "ابنة محترمة" بدلاً من "ابنة محبوبة" كما تم تقديمها في ظهورها العام الأول في نوفمبر 2022. وتُحجز الصفة "محترمة" لأعلى مراتب التبجيل في كوريا الشمالية.

يتم إخبار مواطني كوريا الشمالية أن عائلة الكيم تنتمي إلى سلالة دم مقدسة، مما يعني أنهم فقط يمكنهم قيادة البلاد. وسيكون لدى كيم جونغ أون الرغبة في ضمان تمرير السلطة إلى الجيل الرابع.

في الآونة الأخيرة، رافقت الآنسة كيم والدها في إطلاق صاروخ البر البعيد الصلب الوقود هواسونج-18، الصاروخ ذو المدى البعيد الأكثر تطوراً في أسلحتهم حتى الآن.

وكانت إلى جانب والدها عندما أطلقت كوريا الشمالية قمرها الصناعي ماليجيونج-1 إلى المدار في نوفمبر الماضي، بعد محاولتين فاشلتين. وادعت بيونغ يانغ أن ماليجيونج-1 ستمنح الزعيم الكوري الشمالي نظرة إلى البيت الأبيض.

ويمكن أن يكون تقديم الآنسة كيم إلى الجمهور في وقت مبكر هو طريقة كيم جونغ أون لضمان أن ابنته يتم تأسيسها قبل أن تتولى السلطة، كما قال المحللون. قد يكون هذا أيضًا طريقة لكيم جونغ أون للتغلب على الأحكام المسبقة في كوريا الشمالية المسيطرة ذاتيًا، التي لم تقودها امرأة أبدًا.