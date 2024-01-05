أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم"، لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام من (27 يناير وحتى 8 فبراير 2023)، وذلك من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر.

148 مسجدًا بالإسكندرية ينضم لمبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم"

وسيقوم إمام المسجد بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة.

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه ، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا.

وننشر أسماء المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" بمحافظة الإسكندرية بعدد (148) مسجدًا جديدًا ، ليصل إجمالي عدد المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" (2724) مسجدًا ، فعلى من يرغب التواصل مع إمام المسجد لتسجيل أبنائه للمشاركة في المبادرة ، وذلك على النحو التالي اضغط هنا

289 مسجدًا بالمنيا تنضم لمبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم"

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه ، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا ، تطلق وزارة الأوقاف مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم" لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام من (27 يناير وحتى 8 فبراير 2023)، وذلك من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر، وسيقوم إمام المسجد بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة، وننشر أسماء المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" بمحافظة المنيا بعدد (289) مسجدًا جديدًا ، ليصل إجمالي عدد المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" (2576) مسجدًا اضغط هنا

400 مسجد بأسيوط تنضم لمبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم"

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه ، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا ، تطلق وزارة الأوقاف مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم" لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام من (27 يناير وحتى 8 فبراير 2023)، وذلك من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر، وسيقوم إمام المسجد بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة.