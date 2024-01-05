عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

148 مسجدًا بالإسكندرية ينضم لمبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم"

حصن طفلك بالقرآن
حصن طفلك بالقرآن الكريم

أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم"، لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام من (27 يناير وحتى 8 فبراير 2023)، وذلك من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر.

148 مسجدًا بالإسكندرية ينضم لمبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم"

وسيقوم إمام المسجد بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة.

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه ، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا.

وننشر أسماء المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" بمحافظة الإسكندرية بعدد (148) مسجدًا جديدًا ، ليصل إجمالي عدد المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" (2724) مسجدًا ، فعلى من يرغب التواصل مع إمام المسجد لتسجيل أبنائه للمشاركة في المبادرة ، وذلك على النحو التالي اضغط هنا

عام الواعظات.. وزير الأوقاف يلتقي سيدات الدعوة بمسجد النور الأحد المقبل

وزير الأوقاف: السعي المذموم للدنيا يكون على حساب الآخرة

289 مسجدًا بالمنيا تنضم لمبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم"

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه ، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا ، تطلق وزارة الأوقاف مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم" لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام من (27 يناير وحتى 8 فبراير 2023)، وذلك من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر، وسيقوم إمام المسجد بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة، وننشر أسماء المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" بمحافظة المنيا بعدد (289) مسجدًا جديدًا ، ليصل إجمالي عدد المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" (2576) مسجدًا اضغط هنا

400 مسجد بأسيوط تنضم لمبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم"

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه ، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا ، تطلق وزارة الأوقاف مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم" لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام من (27 يناير وحتى 8 فبراير 2023)، وذلك من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر، وسيقوم إمام المسجد بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة.

حصن طفلك القران الكريم وزارة الأوقاف مبادرة حصن طفلك بالقرآن الكريم المجلس الاعلى للشئون الاسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الدولي

أكشن في الكمين.. سر الغرفةالسرية و١٠٠ مليون جنيه مع عصابة المليونيرات بحدائق أكتوبر

400 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحال الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة تنتظر آيتن عامر بعد تعديها علي زوجها

نجم الأهلي يفجر مفاجأة: مستعد ألعب للزمالك

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو

رضا عبدالعال يفتح النار على جمهور الأهلي | أنا مش محايد

مي عمر بجيبة مثيرة للجدل في دبي.. شاهد

موضوعات متعلقة

عام الواعظات.. وزير الأوقاف يلتقي سيدات الدعوة بمسجد النور الأحد المقبل

احترس.. خطأ شائع عند إدراك الإمام في الصلاة يبطلها ويجب اعادتها

لا تخيبني وأنا أرجوك.. أفضل دعاء في يوم الجمعة حتى غروب الشمس

الأوقاف: أكثر من 1500 مسجد لختم القرآن الكريم

الأوقاف: أكثر من 1500 إمام وواعظة وإداري يحصلون على الرخصة الدولية للحاسب الآلي

هل دفع الضرائب للدولة يغني عن إخراج الزكاة؟ علي جمعة يجيب

هل يجوز ترك سجدة التلاوة أثناء قراءة القرآن.. علي جمعة يجيب

على قلب رجل واحد| وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس والكنائس المصرية بعيد الميلاد

ترشيحاتنا

بالاشتراك مع مصر.. إنقاذ عائلة جندي أمريكي من قطاع غزة بعملية سرية

موعد أول أجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين

ردا على اليوم التالي.. بيان عاجل للرئاسة الفلسطينية

أحمد نعينع يوقف القراءة بسبب تهليل المصلين أثناء القراءة.. فيديو

لزيادة المساعدات.. عائلات الرهائن الإسرائيليين ينظمون احتجاجا بمعبر كرم أبوسالم

كيف تشتري شهادة بفائدة 27 و23.5% من البنوك.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام موافي يكشف عن علامة غير متوقعة تشير للإصابة بالسكري.. تحذير عاجل

مي عمر بجيبة مثيرة للجدل في دبي.. شاهد

في عيد ميلادها الـ30..صور تكشف عن هنا الزاهد قبل وبعد عمليات التجميل

بالفستان الأبيض.. مي كساب تثير جدل بهذه الإطلالة|شاهد

فيديو

شتمتني.. الخلافات بين طليق آيتن عامر ووالدتها تصل إلى قسم الشرطة

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لحظة وقوع زازال .. لن تتوقع أين

أحمد العوضي: اجتهدت عشان "الإسكندراني" وكانت فرصة إني أقدم أول بطولة ليا

عصام السقا: وافقت على "الإسكندراني" من غير تفكير وربنا دايما بيجبر بخاطري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ