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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لبيب في ذكري تأسيس الزمالك: : سنظل نَذكر بِكل حب كل من أعطي لِهَذَا النَّادِي

صدى البلد

حرص حسين لبيب  رئيس نادي الزمالك، على الاحتفال بذكرى تأسيس القلعة البيضاء، عبر حسابه الشخصي علي موقع “إكس” تويتر سابقا.

وكتب حسين لبيب: "الزمالك أولا، جماهير نادي الزمالك العظيمة، يسعدني أن نشارككم اليَوم ونشارك كل الجَمَاهِير الرياضية المصرِية والعربية والأفريقية ذكرِي مرور 113 عاما علي تَأسِيس نادِينَا الْعَظِيم نادي الزمالك أكبر قلعة رِياضية في مصر.

وأضاف: رغم أن مجرد اقتراننا بالزمالك حدث فِي حد ذاته يَستَحِق الاحتفال في كل وقت، إلا أننَا اليوم نتشارك الذكرِي التي تعكس مدى عمق جذور هَذَا الكِيان العَظِيم الضاربة في تاريخ مصر الحبيبة.

وقال: وهي الجذور التي نستمد منها قوتنا ويقيننا فِي الحفاظ على استمرار شموخه وارتفاعه إلى عنان السماء كما كانَ وسيظل، فَمهما أَحاطت بنا الصعاب فَليس عَلَينَا إلا العَودَة إلَى بَيتِنَا التاريخي والبَحث بداخله عَن النوافذ التي ستشرق منها شمس المستقبل المشرقة بِإذن اللَّه.

وتابع : سنظل نَذكر بِكل حب كل من أعطي لِهَذَا النَّادِي مِن رياضيين وإداريين وعاملِين وأعضاء منذ تأسيس النادي حتى اليوم، فهِم من زرعوا فِينا أَنَّ هَذَا لنادي خُلِق ليبقي خُلِق ليقاوم كُلَّ الظُّرُوفِ مَهْمَا كَانَت صعوبتها خلِق لينافس بِشَرَف وخُلِق لينتصر بِجَهْد أَبْنَائه، جُمْهُور نَادِي الزمالك المساند وَالمحب لَا تكفِيه الْكلمات.

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