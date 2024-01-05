في خطوة تاريخية تعكس التسامح والتنوع الثقافي، تم تعيين الطبيب اليهودي آلان غاربر رئيسًا مؤقتًا لجامعة هارفارد الأمريكية.

ووفقا لموقع “سكاي نيوز” تم تعيين غاربر في أعقاب أزمة معاداة السامية التي تعرضت لها الرئيسة السابقة للجامعة، كلودين غاي، واستقالتها من منصبها.

تعرضت كلودين غاي لهجوم شرس بسبب شهادتها في الكونغرس حول معاداة السامية، وتعرضت أيضًا لاتهامات بالسرقة الأدبية. وفي أعقاب هذه الأحداث، تقدمت باستقالتها، وتم تعيين آلان غاربر ليحل محلها.

يعتبر آلان غاربر خبيرًا اقتصاديًا وطبيبًا يهوديًا مرموقًا. يشغل حاليًا منصب عميد جامعة هارفارد وكبير المسؤولين الأكاديميين فيها. وقد وصفته مؤسسة هارفارد بأنه "باحث متميز ومتنوع"، وأعربت عن حظها الحميد بوجود شخصٍ ذو خبرة وعمق علمي وحكمة ثاقبة في قيادة الجامعة خلال هذه الفترة المؤقتة.

تم اختيار آلان غاربر بناءًا على سمعته الرفيعة وتقديره العالمي، حيث يحظى بالحب والاحترام في المجتمع الأكاديمي وخارجه. إن تعيينه يعكس التزام جامعة هارفارد بالتنوع والتعدد الثقافي، ويبرز قدرتها على تحقيق التميز في قيادتها.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود جامعة هارفارد للتعامل مع الأزمة التي نشبت حول موضوع معاداة السامية، ولإظهار التزامها بالعدالة والمساواة. إن تعيين طبيب يهودي كرئيس مؤقت للجامعة يرسخ رسالة قوية بأن التميز الأكاديمي لا يعتمد على الديانة أو العرق، بل على القدرات والكفاءة.

تعتبر جامعة هارفارد واحدة من أبرز الجامعات في العالم، وتحظى بسمعة عالية في مجال التعليم والبحث العلمي.