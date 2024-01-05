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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بالأسماء.. الأوقاف تكرم الحاصلين على جائزة التميز الوظيفي لعام 2023 الأحد القادم

مسجد النور
مسجد النور

يكرِّم أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الحاصلين على جائزة التميز الوظيفي لعام 2023م ويسلمهم شهادات التكريم يوم الأحد 7 يناير 2024م بمسجد النور بالعباسية الساعة العاشرة صباحًا، وذلك لمن لم يسبق له تسلم شهادات التكريم وهم:

المكرمون من الحاصلين على جائزة التميز الوظيفي لعام 2023م الأحد القادم 

1. الشيخ/ سلامة محمود عبد الرازق - الإسكندرية - مدير مديرية أوقاف الإسكندرية

2. الدكتور/ عبد الرحمن نصر أحمد نصار - بني سويف - مدير مديرية أوقاف بني سويف

3. الدكتور/ حسانين عبد الحكم حسانين - المنيا - مدير مديرية أوقاف المنيا

4. الشيخ/ إبراهيم محمد محيي الدين إبراهيم - البحيرة - إمام وخطيب

5. الشيخ/ عطية جبريل فضل الله خالد - البحيرة - إمام وخطيب

6. أسامة محمد حسين إدريس - البحيرة - مدير إدارة نظم المعلومات

7. محمد علي عبد الفتاح محمد العريان - البحيرة - مقيم شعائر

8. علي نعيم حسن بدري - البحيرة - عامل مسجد

9. الدكتور/ محمد أحمد سليمان محمد مصطفى - الإسماعيلية - إمام وخطيب

10. الشيخ/ محمد وجدي سعد عبد الله سلامة جهاد - الإسماعيلية - إمام وخطيب

11. الواعظة/ هدى أمين عبد الرحمن إسماعيل - الإسماعيلية - واعظة معتمدة

12. الشيخ/ أبو زيد رزق محمود عبد الحميد - الإسماعيلية - خطيب مكافأة

13. محمد محمود حسين حسين - الإسماعيلية - مقيم شعائر

14. الشيخ/ محمد إسماعيل محمد أحمد إسماعيل - الشرقية - إمام وخطيب

15. الشيخ/ محمد رجب صديق عبد الله - الشرقية - إمام وخطيب

16. الشيخ/ محمد السيد محمد متولي - الشرقية - إمام وخطيب

17.  محمد حسيني عاشور عيسوي - الشرقية - مؤذن مسجد

18. الواعظة/ راندا عبد الرازق محمود جمعة - الشرقية - واعظة معتمدة

19. الشيخ/ إبراهيم عبد العزيز إبراهيم محمد رزق - القليوبية - مفتش دعوة

20. الشيخ/ محمد أحمد عبد الغني دغيدي - القليوبية - إمام وخطيب

21. الشيخ/ محمد مجدي غنيم عوض - القليوبية - إمام وخطيب

22. الشيخ/ سعيد إبراهيم محمد محروس - القليوبية - إمام وخطيب

23. الشيخ/ محمد السيد عبد الفتاح إسماعيل - سوهاج - إمام وخطيب

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24. الشيخ/ أحمد عادل أحمد محمد - سوهاج - إمام وخطيب

25. الواعظة/ هانم عبد الرازق إبراهيم إسماعيل - سوهاج - واعظة معتمدة

26. الأستاذ/ حسن محمد حسن علي - سوهاج - أخصائي علاقات عامة

27. الشيخ/ عيد شحاته عويس عبد المجيد - بني سويف - إمام وخطيب

28. الشيخ/ عمرو محمد إبراهيم عبد الصمد - بني سويف - إمام وخطيب

29. الشيخ/ عمر صابر عبد الله عبد الوهاب - بني سويف - إمام وخطيب

30. محمد جمعة بيومي جمعة - بني سويف - عامل مسجد

31. الشيخ/ علاء محمود عبد الوهاب عبده - الفيوم - مدير إدارة الإدارات

32. الشيخ/ جمعة عبد الفتاح محمد السيد - الفيوم - إمام وخطيب

33. الشيخ/ هاني فرج السيد أبو بكر - الفيوم - إمام وخطيب

34. الشيخ/ محمد خضر عيد خضر - الفيوم - خطيب مكافأة

35. أ.د/ أحمد حسين محمد إبراهيم - الجيزة - خطيب مكافأة

36. الواعظة/ جيهان يس يوسف محمود - الجيزة - واعظة معتمدة

37. الشيخ/ هلال خليل عبد الحميد حميدة - الجيزة - مفتش دعوة

38. الشيخ/ محسن السيد محمد السيد - الجيزة - مفتش دعوة

39. الشيخ/ محمود عابدين أحمد أبو الحسن - الجيزة - إمام وخطيب

40. الشيخ/ فيصل شعبان حامد الشنباتي - شمال سيناء - مفتش أول دعوة

41. الشيخ/ محمود السيد محمود غنام - شمال سيناء - إمام وخطيب

42. أحمد محمد فوزي عبد الهادي عبد الله - شمال سيناء - فني صيانة

43. الشيخ/ محمد إبراهيم فهيم مازن - دمياط - مدير إدارة

44. الشيخ/ أحمد نصر فتحي علي أبو رضا - دمياط - إمام وخطيب

45. الشيخ/ عمر خليفة محمد جمعة - المنيا - مدير إدارة الدعوة

46. الشيخ/ خالد محمد عبد الله مهنى - المنيا - إمام وخطيب

47. الواعظة/ سميرة محمود محمد حسين - المنيا - واعظة معينة

48. الشيخ/ أسامة السيد محمد حسن سعفان - المنوفية - إمام وخطيب

49. الواعظة/ وفاء أمين إبراهيم الزقم - المنوفية - واعظة معينة

50. الواعظة/ شيماء عبد الفتاح عبد العزيز أبو إبراهيم - المنوفية - واعظة معينة

51. الشيخ/ أبو الحسن طاهر أحمد عبد الله - أسوان - إمام وخطيب

52. الشيخ/ عبد الحميد أحمد محمد حفني - أسوان - إمام وخطيب

53. الشيخ/ أسامة عوض عبد الله عبد الواحد - أسيوط - إمام وخطيب

54. الشيخ/ علي عبد المعطي فرغلي عبد الغني - أسيوط - إمام وخطيب

55. الشيخ/ محمد مصطفى محمد رضوان - كفر الشيخ - إمام وخطيب

56. الواعظة/ لبنى عبد العزيز محمد عبد الحميد القاضي - كفر الشيخ - واعظة معينة

57. الشيخ/ مصطفى السعيد السيد عبد الله الحارون - الدقهلية - إمام وخطيب

58. الشيخ/ محمد إبراهيم حامد عبد الرحمن - الدقهلية - إمام وخطيب

59. الشيخ/ السيد محمد أحمد رداد - الغربية - إمام وخطيب

60. الواعظة/ رشا محمد أحمد عبد الله الهمشري - الغربية - واعظة معينة

61. الشيخ/ علي كمال علي طه بدير - الإسكندرية - إمام وخطيب

62. الشيخ/ خالد عبد الفتاح مصطفى محمد البراوي - الإسكندرية - إمام وخطيب

63. الواعظة/ بهيرة محمد بدر الدين خير الله - الإسكندرية - واعظة معتمدة

64. الشيخ/ محمد قرني حسين حسن - القاهرة - مدير إدارة

65. الشيخ/ فودة السيد أحمد فودة - القاهرة - إمام وخطيب

66. الواعظة/ دينا باز عبد السميع علي - القاهرة - واعظة معينة

67. عبير صلاح أحمد محمد حسن - القاهرة - كاتبة شئون مالية

68. الشيخ/ حجازي محمد فارس محمد - قنا - إمام وخطيب

69. الشيخ/ عبد الحميد أحمد نور سعيد - قنا - إمام وخطيب

70. الشيخ/ سامي سالم محمد عبيد - مطروح - مدير إدارة الإدارات

71. الشيخ/ علي عبد ربه عبد الغفار عنبة - مطروح - إمام وخطيب

72. الشيخ/ علي صديق أمير عمر - الأقصر - مدير إدارة الإدارات

73. الشيخ/ محمد أحمد عبيد علي - الأقصر - إمام وخطيب

74. الشيخ/ سيد حسين قرين عبد الجليل - الأقصر - إمام وخطيب

75. بهاء محمود سيد أحمد - الأقصر - مؤذن مسجد

جائزة التميز الوظيفي مسجد النور بالعباسية وزير الاوقاف مديرية أوقاف الإسكندرية مديرية أوقاف بني سويف مديرية أوقاف المنيا

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