صواريخ المقاومة توقع خسائر في سديروت.. وإطلاق صافرات الإنذار بـ عسقلان

أفادت وسائل الاعلام الاسرائيلية أن وابلا من صواريخ المقاومة استهدف مستوطنة سديروت قرب غلاف غزة، كما تم تفعيل صافرات الانذار في عسقلان وغيرها.

ووفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، قال المتحدث باسم سديروت إن أحد الصواريخ أصاب مبنى في سديروت، بالقرب من حدود غزة، في وابل صاروخي أطلق من غزة قبل فترة وجيزة.

وأضاف أن صاروخ ثان سقط خارج المدينة.

وأكدت أن المبنى قد تضرر بسبب التأثير المباشر إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن اصابات حتى الآن.

ودوت صفارات الإنذار في مدينة عسقلان الجنوبية وحولها ومنطقة غلاف غزة، في تحذير للسكان من احتمال إطلاق وابل من الصواريخ القادمة.

وتم اطلاق صفارات الإنذار في نيتسانيم وكيبوتس نير آم، من بين مواقع أخرى.