علماء الأوقاف: تنظيم النسل يساعد على تنشئة جيل نافع يعمر الدنيا ويصلحها

انطلقت في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، اليوم الجمعة 5/ 1/ 2024م عشر قوافل دعوية، تضمنت أداء خطبة الجمعة بعنوان: "الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل".

علماء الأوقاف يؤكدون: تنشئة جيل فتي قوي من أهم أهداف العناية بالصحة الإنجابية

وفيها أكد العلماء أن مِن أَجَلِّ نعم الله (عز وجل) على عباده نعمة الصحة والعافية، لذلك اهتم الإسلام بصحة الإنسان، لا سيما الصحة الإنجابية التي تسهم في تنشئة جيل فتي قوي تتوفر له كل مقومات القوة المطلوبة صحيًّا وعلميًّا وثقافيًّا واقتصاديًّا؛ ليقوم بمهمة تعمير الدنيا وإصلاحها.



كما بينوا أن الغرض من الإنجاب هو أن تنشأ ذرية قوية منتجة متقدمة، يمكن أن نباهي بها الأمم في الدنيا، وأن يباهي نبينا (صلى الله عليه وسلم) بها الأمم يوم القيامة، لا أن تكون كغثاء السيل، عالة على غيرها، فتكون هي والعـدم سواء، على أن القدرة هنا ليست هي القدرة المادية فقط، إنما هي القدرة بمفهومها الشامل بدنيًّا وماديًّا وتربويًّا وقدرة على إدارة شئون الأسرة، وكل ما يشمل جوانب العناية بها والرعاية لها، بل إن الأمر يتجاوز قدرات الأفراد إلى إمكانات الدول في توفير الخدمات التي لا يمكن أن يوفرها آحاد الأفراد بأنفسهم لأنفسهم، ومن هنا كان حال وإمكانات الدول أحد أهم العوامل التي يجب أن توضع في الحسبان في كل جوانب العملية السكانية، وذلك على النحو التالي:

1- مديرية أوقاف المنيا ( مدينة المنيا )

2- مديرية أوقاف القليوبية (برشوم)

3- مديرية أوقاف الإسكندرية (وسط)

4- مديرية أوقاف الأقصر (حاجر كومير)

5- مديرية أوقاف أسيوط (ديروط)

6- مديرية أوقاف السويس(الأربعين)

7- مديرية أوقاف الوادي الجديد (باريس)

8- مديرية أوقاف شمال سيناء (الخربة – بئر العبد)

9- مديرية أوقاف البحر الأحمر (حلايب)

10- مديرية أوقاف بني سويف (إهناسيا الخضراء - المركز)