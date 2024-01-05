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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلص عليه وهو خارج من الصلاة.. عامل ينهى حياة شيخ البلد بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

أقدم عامل على التخلص من  شيخ بلد بقرية الطيبة التابعة لمركز نبروه في محافظة الدقهلية والقائم بأعمال العمودية بالقرية حيث تعدى عليه بسكين أثناء خروجه من المسجد وطعنه عدة طعنات متفرقة أودت بحياته انتقاما منه لإصدار المجنى عليه حكما سابقا فى جلسه عرفيه لصالح زوجة الجانى.


تلقت  مدير أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة نبروه من مستشفى نبروه المركزي بوصول شخص من قرية الطيبة التابعة للمركز "جثة هامدة" ادعاء تعد من آخرين وبه اثار طعنات متفرقة.

 انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المتوفى يدعى نور عبد المنجي خريبه ٦٦ عاما  شيخ البلد بقرية الطيبة التابعة للمركز و القائم بأعمال العمودية  كما أنه يترأس لجنة المصالحات العرفية بالقرية.


وبسؤال شهود العيان تبين أنه أثناء خروج المجني عليه من الصلاة فى المسجد فوجئو بالجانى ويدعى طارق م ا ٣٠ عاما يتعدى عليه بسكين   لتدخله للصلح بين زوجته بالقرية منذ فتره من خلال جلسه عرفيه واصداره حكما لصالح زوجة الجانى .


تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب وأرشد عن السلاح المستخدم في  الجريمة.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات 

بالدقهلية ضباط مباحث المركز مستشفى نبروة مركز نبروه مركز شرطة نبروه مركز شرطة مدير أمن الدقهلية

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