شركة شحن: تكلفة تحويل مسارات السفن تقدر بعشرات الملايين من اليورو

ألمانية..

قالت شركة الشحن الألمانية "هاباغ- لويد" إن تكلفة تحويل مسارات السفن الشهر الماضي تقدَّر بعشرات الملايين من اليورو.

ونلقت قناة الميادين، عن "هاباغ-لويد" إنه تم تأجيل رحلات حسب المنطقة لمدة تتراوح بين أسبوع وثلاثة أسابيع.

وكانت شركة ميرسك الدنماركية أعلنت في بيان يوم الجمعة، أن جميع سفنها التي كان من المقرر أن تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، ستتحول جنوبا لتدور حول طريق رأس الرجاء الصالح، “في المستقبل القريب” .

وفي الثاني من يناير، كانت ميرسك قد قالت إنها ستوقف مؤقتا جميع السفن المتجهة إلى البحر الأحمر ومن ثم الطريق المختصر عبر قناة السويس بين أوروبا وآسيا، في أعقاب هجوم على إحدى سفنها شنه المتمردون الحوثيون في اليمن، وبدأت منذ ذلك الحين بتحويل طريق السفن إلى الدوران حول أفريقيا.

وقالت الشركة يوم الجمعة، إن “الوضع يتطور باستمرار ومازال هشا جدا، وجميع المعلومات المتوفرة تؤكد أن المخاطر الأمنية مازالت مرتفعة المستوى جدا”.

وأضافت: “لذلك قررنا تحويل جميع سفن ميرسك التي كانت ستعبر البحر الأحمر وخليج عدن نحو الجنوب حول رأس الرجاء الصالح في المستقبل القريب”.

يأتي ذلك بعد إعلان البحرية الأمريكية، الخميس، أن زورقا مسيرا للحوثيين محملا بالمواد الناسفة انفجر في البحر الأحمر، لكنه لم يتسبب في وقوع أي أضرار أو إصابات.

ووقع أحدث هجوم غداة إصدار 12 دولة، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان، بيانا مشتركا يحذر الحوثيين من “عواقب” لم يذكرها إذا لم يوقفوا هجماتهم، وهو ما وصفه مسؤول أميركي، الأربعاء، بأنه “تحذير أخير”.

وأطلق الحوثيون المتحالفون مع إيران، والذين يسيطرون على جزء كبير من اليمن، موجة تلو الأخرى من الطائرات المسيرة والصواريخ على السفن التجارية منذ 19 نوفمبر لإحداث خسائر، فيما يقولون إنه احتجاج على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتسببت هجمات الحوثيين في تعطيل الشحن الدولي، ودفع بعض الشركات إلى تعليق عمليات العبور من البحر الأحمر واستبدالها برحلة أطول وأكثر كلفة حول أفريقيا.