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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزر التعليم العالي: رصف الطريق الرابط بين جامعتي «جنوب الوادي» و«الأهلية» بقنا

جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى

قال الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، وافق خلال جلسة المجلس الأعلى للجامعات الأهلية على تجهيز ورصف المسافة الواصلة بين مباني جنوب الوادى الأهلية والمستشفيات الجامعية لجامعة جنوب الوادى.

وأوضح عكاوى، أن هذا الطريق سيسهم فى تسهيل وصول طلاب جامعة جنوب الوادي الأهلية إلى المستشفيات الجامعية ومركز العلاج الطبيعى لخدمة التدريس لطلاب القطاع الطبي.

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وأضاف عكاوى: كما يسهم فى سهولة تيسير خط المواصلات الداخلية للطلاب؛ للوصول إلى فندق الجامعة والمكتبة المركزية والقرية الأولمبية بالجامعة.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن المسافة المقرر رصفها والتى تربط مبانى الجامعة بالجامعة الأهلية تقدر بواحد كيلو متر.     

وقدم رئيس جامعة جنوب الوادي، الشكر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء مهندس هيثم زكى، مساعد وزير التعليم العالى للمشروعات القومية.

جامعة جنوب الوادي جامعه الجامعة الأهلية المستشفيات الجامعية القطاع الطبي رصف الطريق قنا

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