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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فتح : مصير غزة وشأنها من اختصاص الشعب الفلسطيني

ارشيفي
ارشيفي

أكد المتحدث باسم حركة فتح، منذر الحايك أن مصير غزة وشأنها من اختصاص الشعب الفلسطيني فقط، ناصحا حكومة نتنياهو بالانشغال بمصيرها.

وأكد المتحدث باسم حركة فتح أن كل المخططات التي يحاول الاحتلال تسويقها سيكون مصيرها الفشل.

وكان القيادي بحركة فتح حسين حمايل قد أكد في وقت سابق  إن قوات الاحتلال تشن حملات اعتقال وتنفذ اقتحامات في نابلس وطولكرم وجنين بالضفة الغربية وتدمر بنيتها التحتية.

وقال حسين حمايل في له :"  قوات الاحتلال تقيم حواجز عسكرية في الضفة الغربية وتتعامل بشكل همجي مع الفلسطينيين وتنفذ اقتحامات بالأقصى".

وأضاف:" نثمن موقف مصر والأردن الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة
 

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