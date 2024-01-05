عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مفاجأة في عيار 21 .. اعرف أسعار الذهب اليوم| فيديو

ارتفاع اسعار الذهب
ارتفاع اسعار الذهب

عاودت أسعار الذهب الارتفاع مساء تعاملات اليوم الجمعة 5-1-2024، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية وفي محلات الصاغة كافة.

وخلال الـ 30 يوما الماضية، شهدت أسعار الذهب تغيرات كبيرة، حيث ارتفع سعر جرام الذهب بنحو 1000 جنيه تقريبا.

وسجل سعر الذهب عالميا 2061 دولارا للأوقية، وشهدت  أسعار الذهب تغيرات كبيرة على مدار الأسبوع الماضي، حيث تراوحت زيادة الأسعار بمتوسط 1000 جنيه للجرام على مدار الشهر الماضي.

وقال أحد تجار الذهب في شارع شبرا، إن أسعار الذهب ارتفعت خلال الفترة الحالية؛ بسبب التوتر الموجود بالمنطقة، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 3691 جنيها، وعيار 21 إلى 3220 جنها وعيار 18 إلى 2769 جنيها.

وأشار إلى أن الإقبال خلال الفترة الحالية على شراء السبائك الذهب والجنيهات الذهب؛ للحفاظ على سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

ونوه بأن أسعار مصنعية السبائك الذهب والجنيهات الذهب تتراوح بين 70 جنيها للجرام لتصل إلى 85 جنيها، باختلاف الوزن، أما المشغولات الذهبية فتبدأ مصنعيتها من 100 جنيه، ويمكن أن تصل إلى 200 جنيه، ويكون الاختلاف على حسب شكل المشغولات، ووزنها.

1000 جنيه أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الأعيرة الذهبية الأسبوع الماضي الأسبوع الماض الذهب عالميا السبائك الذهب المشغولات الذهبية جرام الذهب عيار 24 زيادة أسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب عيار 24 محالات الصاغة مشغولات الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الدولي

مطلوب مهندسين ومحامين| فرصة للتعيين في هيئة البريد.. موعد وتفاصيل الوظائف الجديدة

5 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت.. الطن بكام

من الدوري الفرنسي.. مهاجم الأهلي السابق على رادار الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

تبدأ غدا| 3 أيام إجازة من الامتحانات لطلاب المدارس بمناسبة أعياد المسيحيين

مهاجم الأهلي السابق ينضم إلى نادٍ بالدرجة الثانية في مصر

نجم الأهلي يفجر مفاجأة: مستعد ألعب للزمالك

مي عمر بجيبة مثيرة للجدل في دبي.. شاهد

ترشيحاتنا

البابا تواضروس يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للتهنئة بعيد الميلاد بالكاتدرائية

«لسه مش مستوعبة».. ناهد السباعي ترثي والدتها بكلمات مؤثرة

ضربه في ودنه .. وصلة هزار بين محمد صلاح وتريزيجيه |شاهد

«ماشي بدُعاكم».. هاني الناظر يوجه رسالة جديدة لمتابعيه

قبل لقائهم بلينكن .. هنية يوجه نداء عاجلا للمسؤولين العرب

علاء الدين أبو القاسم يعلن اعتزال رياضة سلاح الشيش بعد مسيرة حافلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. سارة سلامة وشقيقتها تثيران ضجة على السوشيال ميديا

بعد محاولة توريطها.. 10 صور أثارت الجدل لـ أميرة الذهب

إسعاد يونس وعنبة وفرح الزاهد في العرض الخاص لعصابة عظيمة

أرخص وأحلى من الجاهز.. طريقة عمل البقسماط

فيديو

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

نجل أصالة يكشف سبب اختيار اسم ابنة شقيقته شام | فيديو

بطلت استعين بأطباء.. خالد الصاوي يكشف كواليس فيلم ليه تعيشها لوحدك| خاص

حقيقة تأجيل امتحانات نصف العام.. فيروس منتشر بالمدارس وأعراضه غريبة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ