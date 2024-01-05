مفاجأة في عيار 21 .. اعرف أسعار الذهب اليوم| فيديو

عاودت أسعار الذهب الارتفاع مساء تعاملات اليوم الجمعة 5-1-2024، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية وفي محلات الصاغة كافة.

وخلال الـ 30 يوما الماضية، شهدت أسعار الذهب تغيرات كبيرة، حيث ارتفع سعر جرام الذهب بنحو 1000 جنيه تقريبا.

وسجل سعر الذهب عالميا 2061 دولارا للأوقية، وشهدت أسعار الذهب تغيرات كبيرة على مدار الأسبوع الماضي، حيث تراوحت زيادة الأسعار بمتوسط 1000 جنيه للجرام على مدار الشهر الماضي.

وقال أحد تجار الذهب في شارع شبرا، إن أسعار الذهب ارتفعت خلال الفترة الحالية؛ بسبب التوتر الموجود بالمنطقة، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 3691 جنيها، وعيار 21 إلى 3220 جنها وعيار 18 إلى 2769 جنيها.

وأشار إلى أن الإقبال خلال الفترة الحالية على شراء السبائك الذهب والجنيهات الذهب؛ للحفاظ على سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

ونوه بأن أسعار مصنعية السبائك الذهب والجنيهات الذهب تتراوح بين 70 جنيها للجرام لتصل إلى 85 جنيها، باختلاف الوزن، أما المشغولات الذهبية فتبدأ مصنعيتها من 100 جنيه، ويمكن أن تصل إلى 200 جنيه، ويكون الاختلاف على حسب شكل المشغولات، ووزنها.