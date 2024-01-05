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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير أمن معلومات : البعض يسيء استخدام وسائل التواصل لأجل التريند

سوشيال ميديا
سوشيال ميديا

قال المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، إن البعض يسيء استخدام وسائل التواصل الإجتماعي من أجل التريند والمشاهدات.

وأضاف "السخاوي" خلال مداخلة هاتفية مع الفنانة نشوى مصطفى، برنامج "بنت البلد" على قناة "تن" أن نقابة المهن التمثيلية قامت باتخاذ قرار بالمدافعة عن الفنانة منى زكي، بسبب هجوم أحد الأشخاص عليها على أحد منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح خبير أمن المعلومات، أن شعبان سعيد، المحامي بالنقض، والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية ومحامي منى زكي، تقدموا ببلاغ طالب فيه بمحاسبة اليوتيوبر، مؤكداً انه تعرض للفنانة وأساء إليها عبر فيديو بثه على موقع يوتيوب.

كشفت المحكمة الاقتصادية في مصر حيثيات حكمها بمعاقبة "يوتيوبر" شهير بالحبس، بسبب سب وقذف الفنانة منى زكي.

وفي أكتوبر الماضي قضت المحكمة بحبس اليوتيوبر "أحمد وجيه"، بالحبس شهر وتغريمه 20 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة سب وقذف النجمة الشهيرة بعد عرض فيلم "أصحاب ولا أعز" عام 2022.

امن المعلومات وسائل التواصل الإجتماعي التريند المشاهدات المهندس أحمد السخاوي المهن التمثيلية

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