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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل ماتروح المرور .. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة 2024

رخصة
رخصة

يبحث كثير من المواطنين عن خطوات استخراج رخصة قيادة سيارة لأول مرة، ويوضح صدى البلد هذه الخطوات فيما يلي:

شروط استخراج رخصة خاصة والأوراق المطلوبة

1- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على رخصة عن 18 سنة.

2- على الراغب في استخراج رخصة قيادة لأول مرة، التوجه إلى وحدة المرور التابعة لمحل سكنه المدون في بطاقة الرقم القومي.

3- يقوم المواطن بإحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، مع إطلاع الموظف على الأصل.

4- توفير صورة من شهادة التخرج، مع الاطلاع على الأصل.

5- التقدم بطلب الحصول على رخصة قيادة خاصة، بنموذج رقم 256، وهو متوفر في مقر إدارة المرور التابعة.

6- تقديم 4 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 بخلفية بيضاء.

7- تقديم أصل شهادة الكشف الطبي الذي يقدم لجميع وحدات المرور عن الصحة الخاصة بالنظر، وأيضا أمراض الباطنة.

8- تقديم جميع المستندات والأوراق الملوبة، وعلى المتقدم اجتياز كل اختبارات الإشارات والقيادة في المرور، وكذلك يجري دفع الرسوم المقررة، وعقب ذلك يحصل على رخصة القيادة في التاريخ المحدد لها.

الأوراق المطلوبة بطاقة الرقم القومي رخصة القيادة رخصة قيادة خاصة رخصة سيارة شهادة الكشف الطبي شروط استخراج رخصة خاصة

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